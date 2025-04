Chyba każda z nas była kiedyś w takiej sytuacji... Wymarzone szpilki lub mokasyny, które w sklepie wydawały się być idealne i naprawdę wygodne, po pierwszym wyjściu okazały się jednak odrobinę za ciasne.

Niewygodnego obuwia wcale nie trzeba spisywać na straty. Nie jesteś też skazana na wizytę u szewca lub bolesne cierpienia spowodowane tzw. rozchodzeniem nowej pary cudownych szpilek na platformie. Poznaj nasze triki na to, jak rozciągnąć buty. Przy testowaniu każdego sposobu na rozciągnięcie butów, zachowaj jednak ostrożność - testuj stopniowo, aby nie zniszczyć niechcący obuwia.

Spis treści:

Aby rozciągnąć nowe buty na szerokość, delikatnie postukaj młotkiem w wewnętrzną stronę buta (na pięcie). To powinno spowodować nieznaczne rozszerzenie się obuwia. Uwaga na buty lakierowane - lakier może popękać. Bądź więc ostrożna i zamortyzuj uderzenia za pomocą szmatki. Stopniowo zwiększaj też siłę uderzeń, nie stukaj za mocno od razu.

Stare gazety pozgniataj w kulki i namocz denaturatem albo spirytusem. Następnie ciasno wypchaj nimi buty. Papieru powinno być dużo, aby skóra uległa rozciągnięciu. Tak przygotowane obuwie pozostaw na kilka godzin.

Uważaj tylko, jeśli materiał wewnętrzny jest jasny - w niektórych przypadkach kolor może ulec odbarwieniu. Jeśli obawiasz się zmiany odcienia wkładki, nie nasączaj gazet alkoholem. Po prostu wypchaj wtedy za ciasne buty samymi gazetami. Trik z gazetami to sprawdzony sposób na to, by rozciągnąć buty w palcach.

Znajdź grube skarpety i lekko zmocz je wodą (nie powinny ociekać, ale być jedynie trochę wilgotne). Załóż je na stopy, a następnie przymierz zbyt ciasne buty i spróbuj w nich pochodzić po domu. Zabieg warto powtórzyć kilkakrotnie - to chyba najbardziej znana metoda na to jak rozciągnąć buty. Szczególnie dobrze sprawdzą się skarpety frotte.

W garnku zagotuj dużą ilość wody. Kiedy zacznie parować, przytrzymaj nad parą but. Kiedy wnętrze obuwia będzie rozgrzane i lekko wilgotne, trzeba je dodatkowo powiększyć poprzez rozchodzenie.

Załóż wymarzone szpilki lub baleriny i ponoś je przez chwilę po mieszkaniu. Mokra i ciepła skóra powinna pracować ze stopą i dopasować się do niej.

Aby rozciągnąć buty, możesz przetestować także metodę z zamrażarką. Foliowy woreczek napełnij zimną wodą i szczelnie zawiąż. Tak przygotowaną "wkładkę rozciągającą" wsuń do buta i włóż go na kilka godzin do zamrażarki.

Zmrożona ciecz zwiększy swoją objętość i przy okazji rozciągnie obuwie. Uważaj jednak, aby wody nie było zbyt dużo - wtedy twoje piękne nowe szpilki lub baleriny nie tylko mogą stać się zbyt luźne, ale nawet popękać.

Jeśli mimo wszystko nie udało ci się rozciągnąć butów, możesz zanieść je do szewca, który włoży buty na prawidła i będzie je stopniowo rozciągał, lub wypróbować gotowy środek do rozciągania obuwia.

