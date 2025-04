Upał potrafi nieźle zmęczyć nawet tych, którzy kochają ciepło, opalanie i dużą ilość słońca. Podczas lata, gdy termometr wskazuje 30 lub więcej stopni, czujemy się zmęczeni, ospali, wyczerpani.

Warto wówczas zadbać, aby mieszkanie stało się chłodnym azylem, miejscem przyjemnego wypoczynku po pracy. Da się to zrobić nawet wtedy, gdy nie mamy klimatyzacji. Jak przetrwać upał w domu?

1. Zasłoń zasłony, opuść żaluzje

...i przede wszystkim zamknij okna. Otwieraj je dopiero wieczorem (ok. godziny 20.00) i nocą. W dzień powinny pozostać zamknięte - to naprawdę działa.

Możesz też osłonić szyby foliami antysłonecznymi - obniżają temperaturę w pomieszczeniu nawet o 10-15 stopni C (do kupienia w internecie, cena ok. 40 zł za metr kwadratowy).

2. Udekoruj mieszkanie roślinami

Rośliny doniczkowe wyparowują z liści spore ilości wody. Np. kwiat wielkości słonecznika wydziela w ciągu 12 godzin ponad litr wody! Do roślin, które świetnie nawilżają powietrze, należą m.in. palmy, cibory, skrzydłokwiaty.

Możesz też postawić na stole dużą wazę z zimną wodą i włożyć do niej krótko przycięte kwiaty. Powstanie ładna dekoracja, która jednocześnie będzie schładzać powietrze. Przyjemne z pożytecznym!

3. Kup nawilżacz powietrza

Najlepiej model nawilżający chłodną parą wodną. Zimna niewidoczna mgiełka obniża temperaturę w pomieszczeniu. Możesz dodać do wody kilka kropli olejku miętowego, a uczucie świeżości będzie jeszcze większe.

4. Wypełnij wannę zimną wodą

Możesz do niej wrzucić kostki lodu. Otwórz drzwi do łazienki. Powietrze w mieszkaniu schłodzi się o 3-4 stopnie C. Potem wykorzystaj płyn do podlewania roślin, spłukiwania toalety lub przecierania podłogi (wilgotna powierzchnia także daje bardzo przyjemny efekt schładzający).

5. Zamień grube na cienkie

Wymień ciepłe, wełniane narzuty oraz powłoczki na poduszki na jedwabne, satynowe albo z cienkiego lnu czy bawełny, najlepiej w jasnych kolorach. Używaj też satynowej pościeli. Kontakt z lekkimi, śliskimi, połyskującymi tkaninami daje uczucie chłodu.

