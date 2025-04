Na sam dźwięk słowa "remont" mamy dreszcze. Słowa "remont łazienki" wydają się wyjątkowo złowieszcze - brak możliwości korzystania z tego pomieszczenia jest o wiele bardziej dotkliwy, niż chwilowe wyłączenie z użytku salonu czy kuchni.

Kilka dni "na suchym prowiancie" lub na posiłkach w fast-foodach da się przetrwać o wiele łatwiej, niż okres w którym nie można korzystać z wanny czy toalety. W grę wchodzi dodatkowo kilka innych czynników, które sprawiają że remont łazienki staje się dokuczliwy.

Warto jednak uzbroić się w cierpliwość - statystyki mówią, że Polacy remontują to pomieszczenie średnio co 10-20 lat. Kiedy więc już przetrwasz remont łazienki, kolejny czeka cię dopiero w dalekiej przyszłości!

1. Rozplanuj budżet

Remont pomieszczeń łazienkowych potrafi być NAPRAWDĘ kosztowny. Przed jego rozpoczęciem dokładnie przekalkuj wszystkie koszty i ustal maksymalną kwotę, którą jesteś w stanie na niego przeznaczyć.

2. Znajdź dobrego fachowca

Dobra ekipa remontowa to prawdziwy skarb. Najlepiej wykorzystać tutaj doświadczenia znajomych, którzy są w stanie polecić sprawdzonych fachowców. Warto również zlecić całość remontu jednemu zespołowi, który weźmie odpowiedzialność za wszystko. Częstą bolączką decydujących się na odnawianie łazienki jest bowiem problem typu: "To nie ja zepsułem, to ten hydraulik przede mną musiał nawalić!" lub "Ze mnie to na pewno będzie pani zadowolona, ale ten co robił fugi to na pewno jakiś partacz".

3. Zleć wymianę toalety na sam koniec

Większość ekip prawdopodobnie sama na to wpadnie, niektórym warto jednak wyraźnie powiedzieć: "Muszlę klozetową proszę wymontować najpóźniej jak się da". Dzięki temu unikniesz długich tygodni bez toalety.

4. Poszukaj życzliwej duszy

Czy masz zaprzyjaźnioną sąsiadkę lub blisko mieszkającą koleżankę, u której będziesz mogła się umyć lub skorzystać z ubikacji? Idealnie byłoby na czas remontu wyprowadzić się gdzieś, gdzie można będzie bez problemów używać łazienki. W praktyce jest to jednak zazwyczaj niewykonalne - ekipy trzeba przypilnować, a mało kto chce przygarnąć kogoś na dłużej. Przemyśl więc realnie, gdzie w awaryjnych sytuacjach będziesz mogła się udać. Może w pobliżu jest kawiarnia, w której pozwolą ci korzystać z toalety?

5. Skompletuj survivalowy niezbędnik

Koniecznie miej pod ręką suchy szampon i nawilżane chusteczki. Te dwa produkty z pewnością okażą się niezastąpione podczas krytycznej fazy remontu. Może nie uda ci się nimi umyć, ale odświeżysz się choć na chwilę!

6. Zaklejaj drzwi do innych pomieszczeń

Niestety, remont łazienki wiąże się z naprawdę dużą ilością pyłu i brudu. Rób wszystko, aby nie dostawał się on do pozostałych pomieszczeń. Oklej drzwi pokojów folią, a kiedy "osłona" się zabrudzi, wymień ją na nową.

7. Zabezpiecz kuchnię i przedpokój

Przed ogromną ilością pyłu na pewno nie uchronisz przedpokoju i kuchni. Porozkładaj na podłodze stare chodniki lub wilgotne tkaniny, aby zabezpieczyć powierzchnię przed porysowaniem (czasem zniszczenia mogą być nieodwracalne). Jeśli zabezpieczające materiały będą zwilżone wodą, pył będzie mniej unosił się w powietrzu.

Pamiętaj, że w momencie kiedy w łazience zostanie odcięty dopływ wody, ekipa remontowa będzie musiała korzystać ze zlewu w kuchni - bądź na to przygotowana.