Nawet parasol nie zawsze uchroni nas przed jesienną pluchą. Często także się nam zdarza przemoczyć buty. Niektóre elementy garderoby są wyjątkowo podatne na zniszczenia - podpowiadamy, jak suszyć odzież i dodatki, aby ich nie zniszczyć!

Reklama

Jak wysuszyć przemoczony płaszcz?

W wysuszeniu płaszcza pomoże żelazko. Lekko przemoczony powieś na wieszaku w przewiewnym miejscu. Mocno przemoczony rozłóż na grubym kocu na stole lub podłodze i osusz gorącym żelazkiem, dotykając go przez bawełnianą lub lnianą ściereczkę.

Jak osuszyć rękawiczki?

Nie wyżymaj zmokniętych rękawiczek! Zarówno skórzane (bez względu na rodzaj skóry), jak i wełniane, osusz ręcznikiem i powieś z dala od źródła ciepła. Gdy na skórze powstały zacieki, przewróć rękawiczki na lewą stronę i upierz w chłodnej wodzie z szamponem do włosów. Po wysuszeniu wetrzyj odrobinę gliceryny, aby je zmiękczyć.

Jak uratować przemoknięte buty?

Buty najlepiej suszyć powoli. Co to oznacza w praktyce? Oczyść obuwie z błota, zanim zaschnie. Użyj w tym celu lekko wilgotnej, często płukanej ściereczki, aby ich nie zamoczyć jeszcze bardziej. Włóż do środka dobrze wchłaniający wilgoć papier, susz w przewiewnym miejscu, z dala od grzejników. Nasmaruj tłustą pastą.

Jak wysuszyć torebkę?

Przemoczoną torbę wypchaj papierem. Mokrą zamszową torebkę, zwłaszcza jeśli jest pochlapana błotem, wyczyść szczotką do tego rodzaju skóry z gumowymi kolcami (ok. 8 zł). Następnie wypełnij gazetami i wysusz w temperaturze pokojowej. Torebkę ze skóry gładkiej przetrzyj szmatką, wysusz tak jak tę z zamszu i zaimpregnuj preparatem do skóry.

Jak osuszyć przemoknięty szalik i czapkę?

Nie odwirowuj mokrej czapki i szalika! Gdy deszcz mocno je przemoczył, upierz je w płynie do wełny. Do ostatniego płukania dodaj płyn elektrostatyczny lub 3 łyżki octu na miskę wody. Dodatek octu jest wskazany szczególnie do dzianin, które farbują. Nie wiruj w pralce, bo powoduje to mechacenie. Susz rozłożone na ręczniku.

Co robić, gdy zamokną dokumenty i pieniądze?

W czasie ulewy dokumenty lub pieniądze mogą ulec zawilgoceniu nawet w plastikowej lub skórzanej torbie. Można je łatwo uratować! Wykorzystaj papierowe ręczniki lub białą bibułę. Powkładaj je między kartki, a banknot umieść między ręcznikami. Przyciśnij ciężkim przedmiotem. Po kilku minutach zmień ręczniki lub bibuły na nowe. Czynność tę powtarzaj kilka razy. Lepiej nie suszyć dokumentów ani pieniędzy suszarką do włosów lub na grzejniku, bo kartki się pofałdują.

Na podstawie artykułu Barbary Lasoty z "Pani domu"

Reklama

Zobacz inne ważne porady:

Nietypowe zastosowania mleka - 8 pomysłów

Jak wyczyścić białe buty - porady

Jak się pozbyć nieprzyjemnego zapachu z butów?