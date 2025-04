Ile prania do pralki można bezpiecznie załadować? Co się stanie, jeśli włożysz do niej za dużo ubrań lub bielizny? Czy można puścić pralkę bez prania w środku? Te pytania zadaje sobie mnóstwo osób. Instrukcje użytkowania czasem nie podają niektórych informacji. Dlatego odpowiadamy na wszystkie wątpliwości.

Po zakupie nowej pralki pamiętaj przede wszystkim o zdjęciu blokad zabezpieczających. Informacje na temat tego, gdzie dokładnie je umieszczono, powinny być zawarte w instrukcji. Blokady zabezpieczają pralkę podczas transportu, jeżeli ich nie usuniesz, sprawią, że urządzenie będzie "skakać" po całej łazience. Kolejnym krokiem, który powinnaś wykonać, zanim rozpoczniesz używać pralki zgodnie z jej głównym przeznaczeniem, jest nastawienie jej na pranie bez zawartości.

Prawidłowe użytkowanie pralki jest niezbędne do uwzględnienia gwarancji w razie ewentualnej awarii. Jeżeli uszkodzisz pralkę, np. podczas zdejmowania blokad zabezpieczających, większość firm nie uwzględni gwarancji i będziesz musiała ponieść koszty naprawy. Dlatego przy montażu nowej pralki szczególnie ważne jest dokładne przestrzeganie zasad, zawartych w załączonej do sprzętu instrukcji.

fot. Ile prania do pralki/Adobe Stock, didecs

Pralka powinna być prawidłowo wypoziomowana, w przeciwnym przypadku będzie przesuwać się po podłodze i hałasować. Może też się uszkodzić, kiedy będzie nawet nieznacznie drżeć czy "podskakiwać" podczas etapu wirowania czy płukania.

Przy wypoziomowaniu należy wyregulować nóżki i przetestować, czy urządzenie jest stabilnie ustawione. Można w tym celu skorzystać z poziomicy, ale ta metoda zadziała tylko wtedy, kiedy podłoga jest idealnie równa. W pozostałych przypadkach możesz jedynie próbować "potrząsać" pralką i sprawdzać w ten sposób, czy jest stabilnie ustawiona na posadzce.

Tak, można puścić pustą pralkę w przypadku jej czyszczenia, a także tuż po zakupie. Przynajmniej raz w roku dobrze jest puścić pralkę bez prania, wlewając wcześniej środek czyszczący do szuflady na detergenty. Do czyszczenia pralki możesz wykorzystać także ocet i sodę oczyszczoną. Taki zabieg, przeprowadzony ok. 1-2 razy w roku pozwoli zachować na dłużej żywotność pralki.

W przypadku, kiedy pralka jest nowa, zalecane jest włączenie urządzenia tuż po montażu „na pusto”. Najlepiej ustawić program 90 stopni. Dzięki temu wnętrze pralki zostanie oczyszczone z różnego rodzaju zanieczyszczeń, które mogły powstać podczas procesu produkcyjnego.

fot. Czy można włączyć pustą pralkę?/Adobe Stock, JenkoAtaman

Umieszczanie w bębnie właściwej ilości prania jest konieczne nie tylko dla prawidłowego wyprania ubrań (przeładowana pralka na pewno nie dopierze wszystkich plam). Oczywiście, ze względów ekonomicznych nie powinniśmy prać również jednorazowo tylko kilku rzeczy. Nie przesadzajmy jednak ze zbyt dużą ilością prania. Napychanie bębna "pod korek" nie tylko utrudni usuwanie plam i odświeżanie ubrań, ale także może sprawić, że pralka zacznie drżeć. Notoryczne przeładowywanie pralki może nawet doprowadzić do uszkodzenia bębna.

Jeżeli możesz wsunąć rękę do bębna pralki po umieszczeniu w nim wsadu, oznacza to, że ilość ubrań jest odpowiednia. Jeżeli wrzucasz do pralki ubrania z bawełny, możesz umieścić w bębnie 4-5 kg. Jeżeli natomiast pierzesz rzeczy wykonane ze sztucznych tkanin, poprzestań na włożeniu do pralki 2-2,5 kg ubrań.

Każda pralka ma określoną ładowność, podaną przez producenta. Warto zapoznać się z tymi danymi. Przy ładowaniu bębna bierz pod uwagę fakt, że niektóre rzeczy po nasiąknięciu wodą mogą stać się dużo cięższe. Dzieje się tak np. z kocami lub ręcznikami. Spory koc wyprany w niewielkiej pralce może ją momentalnie zepsuć!

Zanim zaczniesz czyścić pralkę, pamiętaj o wyciągnięciu wtyczki z gniazdka. Nie wolno czyścić zewnętrznych części urządzenia środkami żrącymi. Do usuwania osadu na obudowie pralki możesz użyć np. octu. Pamiętaj również o regularnym myciu pojemnika na proszek. Najskuteczniej wyczyścisz go pod bieżącą wodą. Raz w miesiącu koniecznie oczyść także filtr, znajduje się on zazwyczaj w dolnej części urządzenia.

Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu z pralki, po każdym praniu pozostaw drzwiczki otwarte przynajmniej na 2 godziny, aby we wnętrzu nie było stale wilgoci. Kiedy bęben wyschnie, drzwiczki możesz zamknąć.

fot. Ile prania do pralki/Adobe Stock, dusanpetkovic1

Sprawdzanie kieszeni przed praniem jest konieczne nie tylko z oczywistych względów, takich jak możliwość zniszczenia przedmiotów w nich pozostawionych. Monety podczas prania nie uległyby destrukcji, ale mogą po prostu popsuć pralkę.

Podobnie jest z innymi drobnymi przedmiotami typu agrafki itp. Inne, pozornie mniej groźne dla urządzenia przedmioty, jak np. chusteczki higieniczne, mogą sprawić, że całe pranie trzeba będzie „skubać” z białych, natrętnych drobinek. Te same fragmenciki mogą zapchać też filtr. Opróżnianie kieszeni przed praniem jest więc naprawdę bardzo istotne.

Staraj się unikać prania ubrań, które mają naszyte drobne elementy, np. cekiny lub cyrkonie. Lepiej wyprać je ręcznie – podczas prania w pralce, ozdoba może się zniszczyć, a urządzenie zepsuć.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.06.2013.

