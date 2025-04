O materiały, z których szyje się też zimowe ciepłe ubrania, trzeba troskliwie dbać, aby nie straciły swych ocieplających i nieprzemakalnych właściwości. Oprócz strojów wełnianych i z puchem mamy też ubrania z materiałów nowej generacji!

Mają one świetne właściwości termiczne (tkaniny typu polar, włókno Thisulate), są nieprzemakalne i "oddychają", czyli odprowadzają na zewnątrz pot (dzięki membranie np.: Gore-Tex, Air-tex, Sympatex). Aby jednak spełniały swoje zadanie, należy je odpowiednio prać i konserwować. Zobacz nasze wskazówki, jak prać zimową odzież!

Jak prać spodnie z membraną?

Spodnie z membraną Sympatex, Gore-Tex pierz w temperaturze 40 stopni C. Płucz dwukrotnie, co minimalizuje tworzenie się zagnieceń. Nie stosuj detergentów w proszku i środków zmiękczających tkaniny. Możesz nałożyć warstwę preparatu DWR (od 30 zł), aplikując go na zewnętrzną warstwę odzieży.

Jak prać wełnianą czapkę?

Wełniane czapki i szaliki pierz w zimnej lub letniej wodzie (do 30 stopni C). Nie trzyj - lekko wygniataj. Wełnę susz rozłożoną z dala od źródła ciepła - absolutnie nie na kaloryferze! Do płukania dodaj płynu zmiękczającego wodę.

Jak prać włókno Thinsulate?

Najlepiej pierz w ręku w letniej wodzie, stosuj delikatne detergenty lub płyny do prania odzieży z membraną (od 30 zł w sklepach sportowych). Ostrożnie wyciśnij wodę. Absolutnie nie susz na kaloryferze!

Jak prać kurtkę puchową?

Kurtkę puchową upierz w temperaturze 30 stopni C ręcznie lub w pralce (program do prania wełny). Stosuj łagodny płyn lub płatki. Susz rozłożoną, najlepiej na wolnym powietrzu.

Co jakiś czas wstrząśnij kurtką - to bardzo ważne, by puch właściwie się rozlokował w komorach.

Jak czyścić buty teflonowe?

Przecieraj buty teflonowe delikatnie wilgotną, miękką szmatką. Susz w ciepłym, ale nie gorącym powietrzu. Nie stosuj żadnych środków do czyszczenia na bazie alkoholu.

Jak prać ubrania z polaru?

Wszystkie ubrania z tkanin typu polar (polartec, mikrofibra) pierz ręcznie lub w pralce (temperatura 30-40 stopni C). Stosuj delikatne detergenty (płyny: specjalne preparaty do odzieży sportowej, które odnawiają właściwości oddychające i termiczne, od 30 zł). Nie używaj zmiękczaczy i płynów do płukania tkanin. Nie wiruj i nie wykręcaj. Susz w temperaturze pokojowej.

Na podstawie artykułu Małgorzaty Świgoń z "Przyjaciółki"

