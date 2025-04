Jak zrobić pranie? Wydaje się to proste, jednak czasem możesz zniszczyć delikatne tkaniny, zafarbować ubrania albo sprawić, że sweter zmniejszy się o dwa rozmiary. Nie wszystko można po prostu wrzucić do pralki i nastawić odpowiedni program. Wiele tkanin wymaga ostrożności podczas prania i suszenia - gdy jej nie zachowasz, łatwo się zniszczą.

Reklama

Spis treści:

Jak prać ubrania wełniane? Nie zawsze możesz je bezpiecznie wrzucić do pralki. Najczęściej wełniane ciuchy lepiej jest wyprać w rękach. Pamiętaj też, aby nie suszyć ich ani na wieszakach, ani w suszarce bębnowej - mogą stracić fason. Ubrania wełniane pierz w pralce tylko wówczas, jeśli na ich metce jest napisane, że nadają się do prania mechanicznego. Pranie ręczne jest bezpieczniejsze, trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach.

Jak prać wełniane ubrania:

Wypierz i wypłucz w letniej wodzie ( 30-35°C ), w płynach przeznaczonych do prania wełny.

), w płynach przeznaczonych do prania wełny. Materiału nie wolno wykręcać, dlatego jedynie go wygnieć. Możesz też położyć ubranie na brzegu wanny, aby ociekło, a potem ułożyć na grubym ręczniku , który następnie zwiń w rulon i delikatnie uciskaj, żeby wchłonął jak najwięcej wody.

, który następnie zwiń w rulon i delikatnie uciskaj, żeby wchłonął jak najwięcej wody. Wełniane ubranie najlepiej suszyć rozłożone na płasko, a kiedy trochę podeschnie, warto je kilkakrotnie strzepnąć, żeby odzyskało swój pierwotny kształt.

fot. Jak zrobić pranie: wełniane ubrania/Adobe Stock, Skyliz

Jak zrobić pranie, aby nie zniszczyć jedwabnych szali, sukienek lub poszewek na poduszki? Niektóre rodzaje jedwabiu (np. wykorzystywane na chusty, szale, apaszki) mogą farbować, więc jeśli nie jesteś pewna, czy dana tkanina nadaje się do prania w wodzie, lepiej oddać je do pralni. Profesjonaliści wypiorą materiał na sucho. Jeśli producent zaleca pranie ręczne, stosuj letnią wodę z dodatkiem płynu do delikatnych tkanin. Możesz użyć także płynu do higieny intymnej.

Jak prać jedwab:

Wyprane tkaniny wypłucz kilkakrotnie (również w letniej wodzie), wyciśnij w ręczniku i delikatnie strzep. Jeżeli do ostatniego płukania dodasz koncentrat do zmiękczania tkanin , jedwab nabierze większej miękkości i nie będzie się elektryzował. Zamiast płynu można też dodać odrobinę płynu do higieny intymnej .

, jedwab nabierze większej miękkości i nie będzie się elektryzował. Zamiast płynu można też dodać odrobinę . Jedwabiu nie należy suszyć na słońcu ani rozwieszać na sznurze. Najlepiej tkaninę rozłóż na płaskiej powierzchni w chłodnym miejscu.

w chłodnym miejscu. Żeby jednak jedwab ładnie się prezentował, po strzepaniu, kiedy jest jeszcze nieco wilgotny, uprasuj go żelazkiem o maksymalnej temperaturze 160°C. Przy okazji na pewno wyschnie. Możesz także użyć stacji parowej.

"

fot. Jak zrobić pranie: jedwab/Adobe Stock, Mariakray

Welur pierz tylko ręcznie w niskich temperaturach (do 30°C). Do wody dobrze jest dodać płyn do delikatnych tkanin.

Jeśli chcesz tylko usunąć z materiału kurz, zanurz szczotkę do ubrań w soli , a następnie delikatnie wyczyść nią tkaninę.

, a następnie delikatnie wyczyść nią tkaninę. Tego rodzaju materiałów nie wolno wyciskać. Mokrą tkaninę rozwieś tak, by nie powstały na niej zagniecenia - ubrania najlepiej suszyć na wieszaku. Ewentualne zagniecenia można zlikwidować, szczotkując wilgotny welur pod włos szczotką do ubrań.

Białe tkaniny z lnu możesz bez obaw prać w pralce w temp. 60 lub nawet 90 stopni. Kolorowe ubrania przewróć wcześniej na lewą stronę, a następnie pierz w temperaturze nieprzekraczającej 40 stopni. W wyższej temperaturze barwnik mógłby się wypłukać.

fot. Jak zrobić pranie: welur/Adobe Stock, mozhjeralena

Len najlepiej jest prasować, kiedy tkanina jest jeszcze wilgotna, w przeciwnym wypadku usunięcie zagnieceń może przysporzyć problemów. Z drugiej strony celowo pognieciony len wygląda pięknie i jest hitem modowym od wielu lat. Lnianych ubrań nie wolno wybielać środkami zawierającymi chlor (który niszczy ich włókna) ani odwirowywać w pralce.

fot. Jak zrobić pranie: len/Adobe Stock, PINKASEVICH

Wszystkie informacje na temat tego, jak zrobić pranie, widnieją na metkach ubrań i wszelkich tkanin. To z nich dowiesz się, w jakiej temperaturze możesz wyprać ubrania, w jakiej prasować i czy możesz je wrzucić do suszarki bębnowej. Na metkach znajdziesz także takie informacje, jak możliwość wybielania lub prania chemicznego.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.03.2013.

Reklama

Czytaj także:

Jak wyczyścić pralkę

Jak prać kurtkę puchową

Jak zrobić pranie butów w pralce