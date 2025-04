Jeśli twoje ręczniki zamiast chłonąć wodę, jedynie przesuwają ją po ciele, najpewniej pierzesz je w niewłaściwy sposób. Pranie ręczników może wydawać się prostą czynnością, jednak niekiedy popełniamy błędy w ich pielęgnacji, często o tym nie wiedząc. Winna może być np. zbyt wysoka temperatura wody lub niewłaściwe detergenty.

Ręczniki są jednym z najczęściej używanych elementów w naszych domach, a ich odpowiednia pielęgnacja jest kluczowa, aby zachować ich świeżość i higienę.

Wygotowywanie bielizny pościelowej to stary, babciny sposób na to, by skutecznie pozbyć się bakterii. Na stale wilgotnych ręcznikach lubią gromadzić się grzyby, bakterie i drobnoustroje chorobotwórcze, dlatego nasze mamy i babcie często praktykowały wygotowywanie ręczników, aby zadbać o ich higienę.

W niektórych pralkach można prać nawet w temperaturze 90 stopni Celsjusza, dlatego wiele osób decyduje się na to w przypadku ręczników.

Wygotowywanie ręczników nie jest jednak dobrym pomysłem. W warunkach domowych wystarczy dobrze suszyć je po wytarciu oraz prać często. Jak często zmieniać ręczniki? Najlepiej robić to już po kilku użyciach. W Japonii jednego ręcznika używa się przykładowo tylko raz i od razu wymienia na nowy.

Nigdy nie zwlekaj z praniem ręcznika - nie powinien on leżeć w koszu na pranie wilgotny. Jeśli w najbliższych dniach nie planujesz prania, brudny ręcznik najpierw dokładnie wysusz, a dopiero potem wrzuć do kosza na pranie.

Wygotowywanie ręczników i pranie w ekstremalnie wysokiej temperaturze ma sens jedynie w hotelach lub w szpitalach, gdzie używa ich mnóstwo ludzi. W domu taka praktyka sprawi, że ręczniki szybko stracą puszystość.

Jaka temperatura będzie więc odpowiednia do prania ręczników? Zawsze najpierw sprawdź oznaczenia na metce. Znajdziesz tam nie tylko informacje dotyczące zalecanej temperatury prania, lecz także możliwości wybielania, czyszczenia chemicznego oraz sposobu suszenia.

Najczęściej ręczniki pierze się w temperaturze 40 lub 60 stopni. Dobrze jest prać ręczniki osobno, ponieważ chłoną dość dużo wody. Możesz je też wyprać z podobnymi tkaninami, aby zapewnić pralce efektywniejszą pracę.

Po upraniu warto wysuszyć ręczniki w suszarce bębnowej (to właśnie suszenie w wysokiej temperaturze zapewni lepszy poziom higieny) lub w słońcu.

Aby ręczniki dobrze chłonęły wilgoć (w końcu taka jest ich rola) muszą zostać dobrze wypłukane. Zdecydowanie łatwiej wypłukać płyn do prania niż proszek, dlatego piorąc ręczniki, lepiej wybrać płyn do prania lub detergent w formie żelu (np. w postaci kapsułek). Niedostatecznie wypłukany proszek do prania może zalegać między włóknami. Ręcznik jest wówczas szorstki w dotyku, a przy tym gorzej chłonie wodę.

Pamiętaj też, aby wybierać produkty, które aktywują się w niskich temperaturach (niektóre kapsułki w 40 stopniach niedokładnie się rozpuszczają i mogą zostawić lepkie ślady na ręcznikach.

Może się wydawać, że najprostszym sposobem na to, by ręczniki były miękkie i puszyste, jest zastosowanie płynu zmiękczającego do tkanin. Jest to jednak kwestia sporna, ponieważ składniki płynów do płukania mogą oblepiać tkaninę i sprawiać, że wyprany ręcznik będzie szorstki i mało puszysty.

Lepiej więc prać ręczniki bez dodatku płynu do płukania, a zamiast tego do szuflady wlejesz wodę z niewielką ilością octu albo dokładnie wymieszasz wodę z sodą oczyszczoną. W ten sposób ręczniki będą miękkie i dokładnie oczyszczone. Jeśli chcesz, aby po wypraniu pachniały, do wody z wybranym środkiem dodaj 1-2 krople wybranego olejku eterycznego.

Utrzymanie ręczników w śnieżnobiałym kolorze może być wyzwaniem, ponieważ często żółkną one lub szarzeją pod wpływem używania. Oto kilka praktycznych wskazówek, które pomogą Ci prać ręczniki, aby były śnieżnobiałe.

Przede wszystkim zawsze pierz białe ręczniki tylko z białymi tkaninami. Nawet najmniejsze ilości barwnika mogą powodować zszarzenie białych ręczników. Wybieraj też detergenty zawierające środki wybielające tlenowo są szczególnie skuteczne w utrzymaniu bieli. Unikaj jednak detergentów zawierających chlor, który może uszkodzić włókna tkanin i powodować ich żółknięcie.

Podobnie, jak w przypadku ręczników kolorowych, zbyt duża ilość detergentu może powodować odkładanie się resztek na tkaninach, a płyny do płukania mogą osłabić zdolność ręczników do wchłaniania wody. Zamiast nich dodaj sodę oczyszczoną do prania.

Mocno poszarzałe ręczniki możesz wcześniej wymoczyć w wodzie z dużą ilością soli albo sięgnąć po łagodne wybielacze, które następnie bardzo dobrze wypłuczesz. W ten sam sposób możesz też wyprać białe firanki czy wybielić obrus.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.03.2020

