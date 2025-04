Jak prać pościel, aby dbać o jej materiał i aby zawsze była świeża? Jak często to robić? Pranie pościeli może sprawiać ci trudności, szczególnie jeśli nie wiesz, jak postępować z daną tkaniną. Pościele mogą być wykonane z wielu materiałów, większość z nich możesz wrzucić do pralki. I co dalej?

Reklama

Spis treści:

To, jak często prać pościel, zależy od wielu czynników i nie ma jednej recepty na sukces. Częstotliwość prania pościeli jest inna w zależności od pór roku i indywidualnych preferencji. Osoby, które mają problem z nocną nadpotliwością, powinny zmieniać pościel zdecydowanie częściej, nawet raz w tygodniu. Większość osób zmienia pościel raz na 2 tygodnie, jednak warto samodzielnie ustalić, jaki termin będzie odpowiedni.

W pościeli gromadzą się alergeny, roztocza, kurz, a także niektóre bakterie i grzyby. Z tego powodu warto zwiększyć częstotliwość jej wymiany, szczególnie jeśli w domu są alergicy lub zwierzęta domowe, które wpuszczasz do swojego łóżka.

Bawełniana pościel jest bardzo wytrzymała i może być prana w 40-60 stopniach. Jeśli jest wzorzysta i ma intensywne kolory, lepiej postawić na temperaturę 40 stopni. Całkowicie białą pościel można prać w 60 stopniach.

Nieco innym materiałem jest satyna bawełniana, którą lepiej prać w 40 stopni, bez dodatku środków wybielających (nawet w przypadku białej pościeli). W przypadku bawełnianej pościeli, warto także zmniejszyć obroty w pralce. Zbyt duża ich wartość może sprawić, że włókna ulegną deformacji albo niszczeniu.

Jedwab to wdzięczny materiał, który jest idealny do produkcji pościeli. Odpowiednio chłodny i delikatny dla skóry oraz włosów – to prawdziwy raj w sypialni. Jednak jedwab to też materiał wymagający, jeśli chodzi o pielęgnację.

Jak prać pościel z jedwabiu? Możesz wrzucić ją do pralki, jednak musisz nastawić bardzo delikatny program (najlepiej dopasowany do jedwabiu) i użyć detergentów specjalnie przeznaczonych do tego materiału. Maksymalna temperatura prania to 30 stopni.

Jedwab dodatkowo warto suszyć na płasko, najlepiej na ręczniku. W przypadku pościeli, która jest duża, możesz na suszarce ułożyć gruby, czysty koc, a dopiero na nim rozłożyć pościel.

fot. Jak prać pościel z jedwabiu/Adobe Stock, New Africa

Kora to bardzo popularny materiał, jeśli chodzi o produkcję pościeli. Nie wymaga prasowania, a podczas prania jest dość wytrzymała. Nie toleruje jednak dużych obrotów pralki, dlatego najlepiej jest wybrać program bez wirowania. Optymalna temperatura dla pościeli z kory to 40-60 stopni. Warto sprawdzić tę informację na metce producenta.

Len jest uznawany za materiał trwały i długowieczny. Wytrzymuje nawet wysokie temperatury, dodatkowo jest jedną z najbardziej naturalnych tkanin. Jedyną jego wadą jest to, że łatwo się gniecie.

Lnianą pościel dobrze jest prać w ok. 60 stopniach lub wyższych. Warto zrezygnować z używania płynów do płukania czy wybielaczy. Mogą one uszkodzić włókna lniane, dlatego najlepiej podczas prania zastosować tylko proszek lub płynny detergent. Lnianą pościel dobrze jest prasować, kiedy jest jeszcze lekko wilgotna.

fot. Jak prać pościel z lnu/Adobe Stock, Photographee.eu

Pościel flanelowa to materiał bardzo łatwy w czyszczeniu. Najlepiej prać ją w 40 stopniach na tradycyjnym programie. Warto dodać odrobinę płynu zmiękczającego, ale koniecznie do delikatnych tkanin. Zbyt mocny detergent może sprawić, że kolor pościeli wyblaknie. Flanela łatwo się suszy i dobrze prasuje.

Pościel każdego dnia ma kontakt ze skórą, dlatego musisz ją prać w środkach, które będą w pełni bezpieczne. Zawsze czytaj etykiety produktów do prania i wybieraj te, które są łagodne. Najlepsze będą te przeznaczone dla alergików lub niemowląt i małych dzieci.

Możesz także sięgnąć po naturalne rozwiązania. Płyn czy proszek do prania może zastąpić ci boraks, czyli jego ekologiczna alternatywa. Zamiast płynu zmiękczającego ubrania możesz wykorzystać mieszankę wody, octu i kropli olejku eterycznego. Białą pościel wyczyścisz, dodając do prania odrobinę sody oczyszczonej.

Reklama

Czytaj także:

Jak zrobić pranie

Jak wyczyścić pralkę

Pranie butów w pralce