Białe firanki z czasem tracą swoją biel i blask. Wystarczy, że w pomieszczeniu ktoś pali papierosy, albo okno jest przy ruchliwej ulicy, aby stały się mocno poszarzałe. Czasem standardowy cykl prania nie wystarczy, aby tkaniny odzyskały pierwotną biel. Jak prać firanki? Wiele pralek posiada możliwość wyboru programu do prania firanek, warto więc z niego korzystać. Pamiętaj też o kilku dodatkowych radach.

Firanki pierz w 30-40 stopniach C

W jakiej temperaturze prać firanki? Zbyt wysoka może sprawić, że delikatna tkanina ulegnie zniszczeniu. Najlepiej firanki prać w niskiej temperaturze (30, maksymalnie 40°C). Czasem można dorzucić je do pranej pościeli, ale w tym przypadku również nie wolno przekraczać dozwolonego przedziału temperatur.

Możesz kupić specjalne woreczki do prania firanek lub umieścić je w pustej poszewce na poduszkę. Złóż je w kostkę - wtedy mniej się wygniotą.

Użyj proszku do pieczenia lub sody

W czym prać firanki? Do prania firanek możesz dodać różne specyfiki, które posiadają działanie wybielające. Jeśli nie chcesz korzystać ze sklepowej chemii, przydadzą ci się domowe sposoby. Możesz wsypać do bębna proszek do pieczenia lub sodę oczyszczoną. Wykorzystaj wtedy całe opakowanie proszku do pieczenia lub czubate łyżki sody.

Jeśli firanki są mocno poszarzałe, zamocz je przed praniem na kilka godzin w roztworze wody z solą. Przygotuj go według proporcji 250 g soli na 10 l wody.

Do usztywniania firan wykorzystaj krochmal

Podstawą jest, aby firanka nie tylko zachwycała swoją bielą, ale również by dobrze się układała. Jeśli zabierasz się do prania tych sztywniejszych firan ze sztucznych włókien, takich jak nylon, stylon, bądź tergal, to na koniec do ostatniego płukania dodaj do wody garść soli, bądź ocet (pół szklanki na 5 litrów). Taki zabieg podziała na firanki usztywniająco.

Najlepszym środkiem do usztywnienia firan jest krochmal. Jeśli pierzesz je w pralce, nie używaj jednak tradycyjnego krochmalu z mąki ziemniaczanej - może zniszczyć urządzenie. Jeśli jednak chcesz wykrochmalić firany ręcznie, możesz przygotować środek z repertuaru naszych babć. 3 szklanki wody zagotuj w garnku. W międzyczasie 1 łyżeczkę mąki ziemniaczanej wymieszaj ze szklanką zimnej wody. Gdy woda w garnku zacznie wrzeć, wlej do niej mąkę rozrobioną z zimną wodą. Przez cały czas mieszaj roztwór. Krochmal do firanek będzie gotowy, gdy stanie się gęsty. Zamocz w krochmalu firanki, a staną się nie tylko sztywne, ale idealnie odświeżone. Ten środek znany jest ze swoich właściwości antybakteryjnych.

