Każda tkanina ma inny skład i inne wymagania dotyczące pielęgnacji. Tylko nieliczne zniosą bez szwanku pranie w wysokiej temperaturze z użyciem ostrych detergentów. Cóż więc robić, żeby ubrania i domowe tkaniny były czyste i się nie niszczyły w praniu?

Z pomocą przychodzi nam technologia

Nowoczesne pralki już nie tylko podgrzewają wodę do zaprogramowanej temperatury i obracają rzeczy w bębnach, to w prawo, to w lewo. W tych najlepszych maszynach zastosowane są najróżniejsze techniczne sztuczki, by tkaniny były potraktowane delikatnie i wychodziły z bębna naprawdę higienicznie czyste. Pralki potrafią dziś nawet automatycznie dopasowywać cykl i intensywność prania do tkanin, które włożymy do środka. Doskonale żonglują temperaturą, ciśnieniem, intensywnością obrotów, parą i ilością wody. Niektóre potrafią dobrze wyprać rzeczy nawet już w temperaturze 20 stopni.

Ale czy to wszystko znaczy, że aby mieć rzeczywiście czyste i bezpieczne tkaniny musimy natychmiast zmienić pralkę na jeden z najnowszych i najdroższych modeli? Wcale nie! Przecież technologia, to nie tylko wielkie automaty, ich pompy, silniki i bębny.

Technologia to również chemia

W niej tkwi prawdziwa siła. Pamiętacie przecież – żeby pranie było czyste, oprócz odpowiedniej temperatury potrzebuje też doskonałych detergentów. Laboratoria chemiczne od lat pracują pełną parą, żeby skomponować skład idealnych środków piorących. Czyli takich, które usuną widoczne plamy i zabrudzenia, niewidoczne drobnoustroje, resztki potu, naskórka i kurzu, a jednocześnie zadbają o tkaniny tak, że po każdym praniu będą wyglądały jak nowe. Mało tego. Naprawdę dobre detergenty powinny troszczyć się o ekologię, czyli działać w niskiej temperaturze, żeby zadbać o planetę i oszczędzać nasze pieniądze.

Dobry wybór – detergent w płynie. Dlaczego?

Pierwszym wyborem dla ochrony delikatnych tkanin powinno być pranie ich z użyciem żelu.

Żel, w przeciwieństwie do proszku, nie potrzebuje czasu na rozpuszczanie się. Działa szybko i w niższych temperaturach. Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors. zapewnia naszym rzeczom higieniczną czystość i skutecznie walczy z nieprzyjemnymi zapachami. Innowacyjna Technologia Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów działa już od pierwszej chwili, wnikając głęboko we włókna i usuwając z nich cały brud.

Jeśli wolisz używać kapsułek, wybierz Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors. Zamknięta w nich formuła 4w1 łączy w sobie neutralizowanie brzydkich zapachów, walkę z plamami, higieniczną czystość i na długo zostawia na rzeczach piękny zapach. Zarówno żel, jak i kapsułki są łatwe w użyciu i w przechowywaniu. Rozpuszczają się bez trudu nawet w chłodnej wodzie, dzięki temu możesz uch używać do prania nawet bardzo delikatnych tkanin, takich jak wełna czy jedwab.

Na koniec kilka wskazówek, by prało się lepiej:

przed każdym praniem dobrze posortuj ubrania, by bezpiecznie dobrać do nich detergent i temperaturę,

zanim włożysz ubrania do pralki, widoczne plamy zapierz ręcznie z użyciem żelu,

zawsze czytaj oznaczenia na metkach, dotyczące warunków prania konkretnych rzeczy. I stosuj się do tych oznaczeń,

zapoznaj się ze sposobem dozowania detergentów. Nie używaj ich do prania więcej niż to konieczne. Wcale nie wypiorą lepiej, ale mogą zniszczyć tkaniny.

Artykuł powstał z udziałem marki Persil