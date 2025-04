Kuchnia otwarta na salon to stylowe rozwiązanie, często stosowane w nowoczesnych wnętrzach. Jadalnia i część wypoczynkowa znajdują się blisko siebie, pozwalając domownikom cieszyć się wygodą i funkcjonalnością pomieszczeń. Minusem takiego połączenia może być jednak zapach jedzenia, który długo unosi się w kuchni otwartej na salon. Jak sobie z nim radzić? Oto 5 sprawdzonych sposobów!

1. Pamiętaj, by wietrzyć mieszkanie

Wietrzenie to dość oczywiste, lecz niezbędne działanie, by usunąć z domu zapach gotowanych potraw. Co ważne, warto robić to już w trakcie ich przyrządzania, a nie tylko po nim. Wymiana powietrza sprawi, że zapachy nie będą osiadały na meblach, skąd trudniej je wywabić.

2. Sięgnij po ziarna kawy

Dobrym sposobem na neutralizację zapachów jedzenia z kuchni jest również rozstawienie w niej miseczek z ziarnami kawy. Właściwości kawy sprawią, że absorbuje ona zapachy z otoczenia, przez co zapewnia świeżość zarówno w kuchni, jadalni, jak i połączonym z nimi, salonie.

3. Pierz często poduszki i narzuty

Zapachy z kuchni mogą osiadać na meblach i przez to utrzymywać się dłużej w pomieszczeniach. Mając kuchnię otwartą na salon, warto częściej niż zwykle prać narzuty oraz poduszki, leżące na kanapie. To samo dotyczy zasłon i wszelkiego rodzaju tekstyliów, które mogą wchłaniać zapach jedzenia. Żel do prania Persil Against Bad Odors oraz kapsułki Discs 4w1 Persil Against Bad Odors to niezawodny sposób, by utrzymać w domu świeży zapach i higienicznie czyste pranie. Dzięki Technologii Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów środki z linii Persil Against Bad Odors wnikają we włókna tkanin, zapewniając im świeżość na dłużej i usuwając uporczywe plamy.

4. Do mycia używaj wody z solą

Ten prosty domowy sposób to świetne rozwiązanie, by niewielkim kosztem usunąć brzydkie zapachy z powierzchni i narzędzi kuchennych. Roztwór wody z solą sprawia, że zapachy nie będą utrzymywać się na deskach do krojenia czy w garnkach, dzięki czemu nie będzie ich czuć w mieszkaniu, nawet po zakończeniu gotowania i sprzątania kuchni.

5. Wybierz naturalne olejki zapachowe

Jednym z przyjemniejszych sposobów na pozbycie się zapachu jedzenia w kuchni otwartej na salon jest ustawienie w niej miseczki z olejkiem eterycznym. Skoncentrowany płyn świetnie odświeża wnętrze, wprawiając w miły nastrój i tworząc unikatowy klimat. Wybór zapachu zależy od ciebie, ale skuteczny w walce z wonią jedzenia może okazać się olejek eukaliptusowy. Ma on działanie bakteriobójcze i na tyle silny zapach, że z łatwością zwalczy inne, a jego naturalne działanie pozytywnie wpłynie na domowników.

Artykuł powstał z udziałem marki Persil.