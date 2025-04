Większość z nas na widok pająków odczuwa wstręt, a nawet strach. Arachnofobia, czyli paniczny lęk przed pająkami, to z kolei jedna z najczęściej występujących fobii. To właśnie dlatego te insekty są w naszych domach niemile widziane. Na szczęście istnieje jednak sporo sposobów na to, jak się ich pozbyć.

Istnieją humanitarne sposoby na to, by pozbyć się pająków z domu. Wykorzystaj fakt, że te insekty nie przepadają za aromatem lawendy, mięty pieprzowej, drzewa herbacianego i zakup olejek eteryczny o tym zapachu. Potem kilkoma kroplami skrop miejsca, którymi pająki mogą dostawać się do domu, np. szpary przy oknach. Osobom, które boją się pająków, zaleca się też np. skropić wezgłowie łóżka, aby skutecznie zniechęcić te owady do zakłócania nocnego odpoczynku.

Innym zapachem, którego nie lubią pająki, jest cytryna. Nie cierpią również woni octu, dlatego spryskanie newralgicznych miejsc w domu roztworem wody z octem, to także dobry pomysł. Co ciekawe, pająki nie lubią zapachu... kasztanów i żołędzi. Jeśli więc masz w domu przedszkolaka, który co roku przynosi do domu skarby jesieni, już wiesz że mają one niespodziewanie również inne zastosowania, niż tylko masowa produkcja ludzików. Pająki nie przepadają za cynamonem, więc ten stosunkowo przyjemny aromat, będzie kolejnym sprzymierzeńcem w walce z insektami. Warto wiedzieć, że rozsypanie cynamonu to też sprawdzony sposób na mrówki.

Jeśli chcesz pozbyć się pająków z domu, zacznij od podstaw. Po pierwsze, regularnie dbaj o czystość i porządek w domu. Insekty uwielbiają miejsca w których panuje wilgoć lub znajdują się resztki jedzenia, dlatego bałagan sprzyja nieproszonym gościom. W oknach warto mieć moskitiery - to nie tylko sprawdzony sposób na to, by nie wpuścić pająków do domu, ale również blokada dla innych owadów, takich jak muchy czy osy.

W sprzedaży znajdują się elektryczne odstraszacze pająków - wystarczy umieścić je w kontakcie. Emitują ultradźwięki, które są niesłyszalne dla człowieka, ale denerwujące dla owadów. Wadą odstraszaczy jest jednak fakt, że muszą być stale podłączone do prądu.

Jeśli domowe sposoby na pająki zawiodą, możesz również sięgnąć po gotowe środki chemiczne. Istnieje kilka rodzajów tego typu produktów - poczynając od środków, które tylko odstraszają pająki, poprzez środki owadobójcze, które je zabijają (ostrożnie, jeśli masz małe dzieci lub zwierzęta), a kończąc na specjalistycznych opryskach, które wykonuje wykwalifikowana firma.

