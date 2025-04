Jaki jest najskuteczniejszy sposób na myszy? Jeśli w twoim domu zamieszkały dzikie myszy, musisz działać. Gryzą wszystko, co napotkają na swojej drodze. Hałasują, dobierają się do jedzenia, zostawiają odchody, a przy tym mogą być nosicielami wielu chorób. Bywają trudne do przepędzenia, bo doskonale adaptują się do różnych warunków, niestraszne im ani chłody, ani upał. Świetnie sobie radzą również z brakiem pożywienia, ponieważ jedzą dosłownie wszystko. Myszy posilą się produktami pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, a także starymi gazetami. Myszy w domu mogą przegryźć kable, dlatego jeśli już są, warto zabezpieczyć kable przed gryzoniami.

Reklama

Spis treści:

Nasze babcie stosowały prostą i skuteczną metodę - trzymały w domu kota. Znam osoby, które „pożyczały” kota od znajomych tylko po to, by przepłoszyć gryzonie. Dla szybszego efektu można nawet wpuścić do domu kilka kotów. Co ciekawe, życie bywa przewrotne i koty potrafią też czasem przynieść mysz z ogrodu do domu, w darze dla swoich właścicieli.

Nie zawsze jednak koty mają tak mocno rozwinięty instynkt łowiecki. Czasem zdarza się, że boją się myszy albo zdecydowanie bardziej wolą się z nimi "bawić", niż je atakować. Niemniej jednak finalnie kot jest drapieżnikiem, więc jest duża szansa, że wyłapie myszy.

fot. Najskuteczniejszy sposób na myszy: kot/Adobe Stock, fergregory

Wszelkie pułapki to stary i skuteczny sposób na pozbycie się myszy z domu. Co umieścić w pułapkach? Wielu twierdzi, że miłość gryzoni do sera jest tylko mitem. Dobrą opcją jest wyłożenie kawałka chleba lub wędzonki - ma intensywny zapach, dzięki czemu gryzonie nie czują woni człowieka, która mogłaby je odstraszać.

Pamiętaj - jeśli chcesz działać humanitarnie i wolisz nie zabijać myszy, to jest jak najbardziej możliwe. Tradycyjne pułapki mają mechanizm sprężynowy, który uderza mysz w kark i zabija. Jednak istnieją też tzw. żywołapki, które zwabiają zwierzątka, a potem się zamykają. Gryzoń zostaje uwięziony i można go potem uwolnić na zewnątrz albo wywieźć na łąkę z dala od miasta.

Kolejna metoda, by nie zabijać, tylko przepłoszyć gryzonie. Odstraszacze emitują dźwięki, które są niesłyszalne dla człowieka, ale to skuteczna metoda, by pozbyć się myszy z domu. Dodatkowo takie odstraszacze mogą też emitować migające światło stroboskopowe oraz sygnały elektromagnetyczne wywołujące mikrodrgania.

Warto jednak pamiętać, że nie jest to najskuteczniejszy sposób na myszy, jeśli myślisz o ochronie długofalowej. Myszy to niezwykle mądre stworzenia, które szybko adaptują się do niesprzyjających warunków, w tym także do dźwięków. Dobrze jest więc wymieniać regularnie odstraszacze, aby emitowały różne dźwięki.

fot. Najskuteczniejszy sposób na myszy: odstraszacze dźwiękowe/Adobe Stock, glebchik

To rozwiązanie ma swoich zwolenników, chociaż my go nie zalecamy. Po pierwsze: trutka jest szkodliwa również dla ludzi, dlatego pod żadnym pozorem nie powinna być używana w domach, w których przebywają dzieci i zwierzęta. Po drugie: jest to rozwiązanie wysoce niehumanitarne - mysz, która zjada trutkę, umiera w bólu i strachu. Po drugie: trucizna może spowodować, że myszka zdechnie w trudno dostępnym miejscu, o czym poinformuje nas dopiero bardzo nieprzyjemny zapach.

Lep na gryzonie zawiera specjalny niewysychający klej, uniemożliwiający gryzoniowi ucieczkę. Gryzoń zwabiony silnym wabikiem spożywczym, przykleja się do kartonowego lub plastikowego arkusza. Pułapka klejowa na myszy jest łatwa w użyciu, nietoksyczna, a przy tym bardzo skuteczna. Dobrze jest szybko zauważyć, że mysz się złapała, wynieść ją do lasu czy na pole, by mogła tam sobie dalej żyć.

Naturalne i skuteczne sposoby na myszy to w dużej mierze produkty, które masz w domu. Myszy nienawidzą wielu zapachów: rumianku, spleśniałej cytryny, oleandru lub dziewanny. Możesz poumieszczać duże ilości tych produktów przy gniazdach myszy. Metoda najbardziej humanitarna, ale niestety - najmniej skuteczna.

Naturalne sposoby na myszy w domu działają raczej w ramach prewencji lub na początku inwazji, gdy w twoim domu znajduje się jedna mysz czy dwie. W przypadku większej liczby zapach nie jest skuteczną metodą, by pozbyć się myszy.

fot. Najskuteczniejszy sposób na myszy: naturalne odstraszacze (tu: oleander)/Adobe Stock, soleilc1

Jak mówi znane powiedzenie: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Dlatego ważne jest niedopuszczanie, aby myszy w ogóle wprowadziły się do domu. Jak to zrobić?

Co roku, zanim rozpoczną się pierwsze chłody, sprawdź dokładnie wszystkie drogi, którymi myszy mogłyby wprowadzić się do domu. Są to przede wszystkim: listwy przy podłodze i okolice rur. To wyjątkowo niebezpieczne miejsca, które trzeba przed jesienią dokładnie zalepić gipsem.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.04.2017 r.

Reklama

Czytaj także:

Domowe sposoby na mrówki. Poznaj skuteczne metody, by rozwiązać problem

Domowe sposoby na mszyce - skuteczne i o szybkim działaniu

Jak pozbyć się os - co robić, gdy w ogrodzie jest gniazdo os