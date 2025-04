Istnieje kilka sprawdzonych i skutecznych sposobów pozbycia się mrówek z domu. Zanim zaczniesz jakiekolwiek działania, warto na samym początku zorientować się, z którego miejsca mrówki do domu przychodzą i pousuwać wszystkie możliwe szczeliny, które mogłyby się stać bramą dla mrówek (np. pozaklejać je gipsem).

Pamiętaj! Mrówki pojawiają się w domu z jednego powodu - znalazły w nim łatwy dostęp do pożywienia. Zakup pojemniki próżniowe i w nich trzymaj jedzenie. Resztę przechowuj w lodówce. Dobrym sposobem jest również częste sprzątanie i unikanie pozostawiania szczątków organicznych, które mogłyby stać się powodem powrotu mrówek.

Domowe sposoby na mrówki w domu

Istnieje przynajmniej 7 domowych sposobów na mrówki. Ich zaletą jest to, że jedynie odstraszają one mrówki, nie zabijając przy tym tych pożytecznych owadów. Zachęcają je tylko do przeniesienia się w inne miejsce.

Ocet

Posmaruj roztworem z octu miejsca, w których widziane były mrówki. Można także spryskać te miejsca octem w butelce z rozpylaczem.

Wazelina

Podobnie możesz zrobić z wazeliną. Nałóż ją we wszystkich miejscach, w których pojawiają się mrówki i rozsmaruj dokładnie.

Cytryna

Trasy wędrówki mrówek można spryskać sokiem z cytryny, który działa odstraszająco. Świetnie działa również sfermentowana skórka cytrynowa.

Przyprawy

Sól, pieprz, cynamon tudzież proszek do pieczenia - rozsyp na trasie mrówek, gdzie mogły pozostać resztki jedzenia. To sprawdzony sposób na mrówki.

Świeże zioła

Miętę, liście pomidora, lawendę, goździki, majeranek lub wrotycz - posiekaj i rozsyp na trasie wędrówki mrówek. Podobnie działają olejki eteryczne.

Terpentyna lub nafta

Posmaruj nią progi i trasy wędrówek mrówek.

Płyn do naczyń

Przemyj miejsca, w których pojawiają się mrówki wodą z płynem do naczyń w proporcji 3:1.

Inne sposoby na mrówki w domu

Jeżeli domowe sposoby na mrówki zawiodą, wybierz te ze sklepowych półek. Środki chemiczne skutecznie pomogą wypłoszyć mrówki z twojego domu.

Pamiętaj! Używanie metod odstraszania mrówek innych, niż domowe, wymaga zachowania specjalnej ostrożności.

Możesz zakupić ultradźwiękowy odstraszacz do mrówek. Zrób odstraszacz na mrówki z boraksu (minerału przeznaczonego do lutowania stali) oraz ugotowanego żółtka jajka. Rozsypujesz go w miejscach wędrówek owadów. W przypadku, gdy już nic nie działa, możesz zastosować preparaty tj. Mrówkiller, Effect, Mrówkofon, Faratox B, Expel czy Mrówko Bait Formicid.

Mrówki w domu - jakie najczęściej się pojawiają?

Mrówki to z reguły niegroźne i pożyteczne owady. Na ogół nie próbujemy z nimi walczyć, gdyż zjadają mszyce i oczyszczają teren. Jednak zwykle jest ich dużo i bardzo szybko się rozmnażają - trudno je zatem wytępić.

Często jednym z pierwszych symptomów świadczących o tym, że w domu są mrówki, są ślady ugryzień mrówek na skórze.

faraonki (najczęściej spotykane, budują gniazda w szczelinach drewnianych elementów np. podłogi, które w efekcie potrafią bardzo zniszczyć),

gmachówki,

hurtnice,

mrówki darniowe,

rudnice,

amazonki.

