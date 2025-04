Mole ubraniowe to prawdziwe utrapienie. W dość szybkim tempie niszczą ubrania, choć czasem bardzo trudno je dostrzec. Jak je rozpoznać i jak się ich pozbyć? Poznaj domowe sposoby na mole ubraniowe.

Reklama

Spis treści:

Mól ubraniowy, czyli mól włosienniczek mierzy od 8 do 12 mm, rozpiętość jego skrzydeł to około 15 mm. Larwy moli to małe gąsieniczki o jasnym ubarwieniu - żywią się zabrudzonymi futrami, wełną, filcem, futrami czy bawełną.

Czym się różnią mole spożywcze od moli ubraniowych? Kolor larw tych pierwszych zależy od tego, czym akurat się żywią (mogą być pomarańczowe, czerwone, zielone). Dorosły mól spożywczy jest nieco ciemniejszy od tego ubraniowego.

Jeżeli w twojej szafie zauważyłaś latające ćmy oraz pełzające larwy, nie zarzucaj sobie, że masz w domu brudno. Mole mogą pojawić się w nawet najbardziej zadbanym mieszkaniu.

Skąd? To proste - być może sąsiad miał ten sam problem i uciekające z jego domu szkodniki (przez okno, szyb wentylacyjny czy klatkę schodową) znalazły schronienie właśnie u ciebie.

Ale nie tylko to może być powodem pojawienia się moli. Jeśli jako środka profilaktycznego używasz - zamiast np. lawendy - lepów wabiących robaki, możesz być pewna, że sama je do siebie nieświadomie zaprosiłaś. Mole ubraniowe są tak samo uciążliwe jak mole spożywcze.

Nie pozbędziesz się moli, jeżeli nie wykryjesz, w którym miejscu założyły swoje gniazdo. Mamy jednak podpowiedź: mole lubią zamieszkiwać ciepłe i ciemne zakamarki. Dlatego koniecznie musisz wyczyścić wszystkie szafki. Najlepiej najpierw detergentem, potem wodą z octem.

Warto też wytrzepać wszystkie ubrania, dywany czy zasłony. Jeśli jest środek lata, pozostaw je na słońcu. Jeśli zima - niech poleżą kilka godzin na mrozie. Zarówno bardzo wysoka, jak i bardzo niska temperatura, niszczą jaja moli.

Pamiętaj również, aby nie upychać na siłę ubrań do szafy. Postaraj się, aby wisiały w dość luźnej przestrzeni. Łatwiej będzie dostrzec latającego szkodnika.

Mole mogą żyć nawet 300 dni. Latająca ćma, którą najczęściej spotykamy, jest dla nas najmniej groźna. Największe spustoszenia czynią larwy, których najczęściej nie da się zauważyć.

Istnieje kilka domowych sposobów na mole, które pozwolą pozbyć się z domu tych nieproszonych gości. Większość z nich to naturalne środki.

Lawenda



Lawendowy zapach skutecznie odstrasza mole. Zawieszki, suszone kwiaty czy aerozole o tym zapachu pozwolą nie tylko na działanie profilaktyczne, ale także na skuteczną walkę z tymi szkodnikami. Zapach lawendy powinien więc znaleźć się tam, gdzie przechowujesz ubrania.

Cyt​ryna



Trawa cytrynowa, skórki cytryny czy zawieszki o tym zapachu podobnie jak lawenda, stanowią sprawdzony domowy sposób na mole ubraniowe.

Pr​zyprawy



Nie każdy o tym wie, ale mole nie lubią liści laurowych, mięty, macierzanki, goździków oraz ziela angielskiego. Ogólnie - nie lubią aromatycznych przypraw. Wsyp mieszankę do materiałowego woreczka i zawieś w szafie.

fot. Domowe sposoby na mole/Adobe Stock, Татьяна Горбунова

Kasz​tany



Byłaś z dzieckiem w parku i pozbieraliście kasztany? To świetnie. Teraz możesz zrobić z nich użytek i oprócz kasztanowych ludków, stworzyć broń przeciwko molom. Wystarczy, że włożysz je do szafy.

Czyli wszelkiego rodzaju zawieszki, kulki, zapachy, aerozole… Na rynku istnieje mnóstwo środków pomagających je zwalczyć. Kupisz je od kilku do kilkudziesięciu złotych, niektóre z nich dostępne są nawet w popularnych drogeriach np. Rossmann.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.12.2019

Reklama

Czytaj także:

Pluskwy w domu - rozpraw się z nimi skutecznie

Jak pozbyć się mrówek?