Komary to jeden z największych i najbardziej znienawidzonych koszmarów wakacji. Potrafią zepsuć nawet najlepiej zaplanowany urlop. Jak wygonić je z naszych domów, altanek czy tarasów, aby nie psuły nam humoru podczas letnich wieczorów? Mamy na to 5 sprawdzonych sposobów! Zobacz, jak pozbyć się komarów!

1. Niezawodna wanilia

Jeśli lubisz spać przy otwartym oknie i jedyne, co przeszkadza ci w spokojnym śnie to komary, koniecznie zaopatrz się z zapach z nutką wanilii - np. spożywczy olejek waniliowy. Wlej kilka kropelek aromatu na gąbkę i natrzyj nim framugi okien i drzwi. Sposób ten jest prosty i tani. Działa ok 2-3 godziny.

2. Gęste moskitiery

Aby komary nie mogły dostać się do twojego domu, warto zamontować w oknach moskitiery. Jest to takny dosyć gęsto, a jednocześnie przepuszczający powietrze i niezwykle cienki materiał. Moskitiery możesz również umieścić nad swoim łóżkiem. Komary nie mają szans na przedostanie się do pokoju!

3. Wkłady elektryczne

Bardzo dobrym sposobem na odstraszenie komarów jest użycie wkładów elektrycznych. Zawierają one w sobie wyczuwany tylko przez te insekty zapach, który sprawia, że trzymają się one z daleka od na oścież otwartych okien naszych mieszkań.

4. Spirale, świece zapachowe

Przebywając na świeżym powietrzu bardzo często jesteśmy narażeni na atak komarów. Jak je wówczas odstraszyć? W sklepach znajdziesz świece zapachowe czy specjalne spiralki, które pod wpływem ciepła wytwarzają zapach na tyle irytujący te owady, że postanawiają one nie zbliżać się do nas i naszej skóry.

5. Naturalne sposoby odstraszania komarów

Istnieją również całkowicie naturalne sposoby odstraszania komarów. Jeśli lubisz spędzać letnie wieczory w swoim ogrodzie, koniecznie zadbaj o to, aby znalazły się w nim rośliny odstraszające komary. Mogą to być:

lawenda wąskolistna

mięta pieprzowa

bodziszek cuchnący

komarzyca

kocimiętka

katalpa

rosiczka

mirt

pelargonia pachnąca

bazylia

