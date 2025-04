Imbir jest bardzo ceniony ze względu na bezcenne właściwości zdrowotne - regularnie spożywany obniża poziom cholesterolu i ciśnienie tętnicze, działa przeciwzapalnie, a imbir na odchudzanie wspomaga metabolizm. Można też stosować imbir na przeziębienie. Warto wyhodować go samodzielnie, tym bardziej że jest to naprawdę proste i nie sprawi kłopotu nawet początkującym ogrodnikom.

Reklama

Spis treści:

Sadzonki imbiru przygotujesz sama. W sklepie kup kłącza - są dostępne w każdym markecie czy warzywniaku. Wybierz te, które są świeże, a na końcu rozgałęzień mają widoczne oczka.

Kłącza imbiru umieść na co najmniej 12 godzin w ciepłej wodzie.

Kłącze potnij sterylnymi nożyczkami lub nożem. Stwórz kawałki o długości co najmniej 3 cm - zwracaj uwagę, by każdy z nich miał przynajmniej jedno oczko. Tak naprawdę powinno być ich jednak jak najwięcej - np. 3 na każdym fragmencie.

fot. Jak posadzić imbir - przygotowanie sadzonek/Adobe Stock, dark_blade

Pokrojone kawałki kłącza imbiru odłóż na 5 dni w suche miejsce .

. Jaką doniczkę i glebę przygotować dla imbiru? Każdy fragment kłącza potrzebuje ok. 20 cm wolnej przestrzeni. Jeśli chodzi o podłoże, powinno być ono lekko kwaśne - warto domieszać np. kompost.

Kawałki kłącza umieszczaj w ziemi na głębokości 5-10 cm (koniecznie pączkiem do góry).

Imbir w doniczce nie lubi nadmiaru słońca. W żadnym wypadku nie umieszczaj go na oknie od strony południowej. Znacznie lepszy będzie półcień lub okno od wschodu.

W żadnym wypadku nie umieszczaj go na oknie od strony południowej. Znacznie lepszy będzie półcień lub okno od wschodu. Uwaga również na temperaturę - imbir w doniczce jest zdecydowanie ciepłolubny, więc nie poradzi sobie w temperaturze niższej niż 20 stopni C.

Ziemia w doniczce powinna być stale wilgotna, ale nie bardzo mokra.

Jak szybko rośnie imbir? Pełny rozwój rośliny to około 12 miesięcy. Wtedy można wykopać kłącza - powinny w pełni dojrzeć w ziemi.

Gdy na liściach imbiru pojawią się żółte plamy i przebarwienia, rozważ zasilenie go nawozem.

Niestety, w polskich warunkach uprawa imbiru w ogrodzie jest niemal niemożliwa. Roślina dla prawidłowego rozwoju potrzebuje temperatury co najmniej 20 stopni C, co jest niemal niemożliwe do osiągnięcia. Nawet latem nocne temperatury niejednokrotnie bywają niższe. Imbir w ogrodzie oczywiście wyrośnie, ale nie zdąży rozwinąć się wystarczająco, by jego kłącza osiągnęły spore rozmiary.

Reklama

Czytaj także:

Herbata z imbirem nie tylko na przeziębienie

Imbir w ciąży i podczas karmienia piersią

Szkodliwość imbiru - jakie są przeciwwskazania?