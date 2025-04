Pisanki to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów Wielkanocy. Nie tylko dzieciom sprawia ogromną frajdę ich przyozdabianie. Niektóre jajka stają się wręcz małymi dziełami sztuki, jak słynne na cały świat jaja Faberge.

Oto najładniejsze inspiracje na zdobienie pisanek. W tym roku warto wykorzystać kilka metod i przekonać się na własnej skórze, że robienie pisanek to fajna zabawa dla całej rodziny.

Spis treści:

1. Pisanki w kropki

2. Pisanki w cętki

3. Pisanki jak zwierzątka

4. Pisanki zdobione gazetami

5. Galektyczne pisanki

6. Pisanki z czeskich koralików

7. Pisanki malowane markerem

8. Pisanki zdobione metodą decoupage

9.Pisanki farbowane w cebuli z roślinnymi motywami

Malowanie pisanek farbami nie jest trudne. Trzeba tylko pamiętać o tym, by kolejną warstwę zdobień nakładać już po wyschnięciu tej pierwszej. Dzięki temu kolory nie mieszają się, a palce nie brudzą.

fot. Pisanki w kropki/Adobe Stock

By ułatwić sobie zadanie warto skorzystać z wytłaczanki na jajka lub kieliszka na jajko.

Motywy zwierzęce na pisankach? Czemu nie. Ten deseń wygląda wyjątkowo ładnie również na jajkach. W różnokolorowej wersji ze zdjęcia prezentuje się naprawdę uroczo.

Taka pisanka nie jest skomplikowana w przygotowaniu, a efekt zaskakuje.

Jajka łatwo przerobisz na kurczaczki i zajączki wielkanocne. Przydadzą się takie materiały jak włóczka, karton czy piórka.

fot. Pisanka króliczek/Adobe Stock

Co zrobić ze starymi gazetami? Mogą się przydać do wielu różnych celów - zapakowania prezentów, mycia okien... Możesz je wykorzystać również do kreatywnego ozdobienia wielkanocnych jajek. Proste, a jakie efektowne.

fot. Pisanki zdobione gazetami/Adobe Stock

To hit ostatnich sezonów. Galaktyczne pisanki wymagają trochę pracy i... kilku lakierów do paznokci. Najlepiej tych w kolorze granatowym, złotym czy fioletowym.

Przywodzą na myśl Drogę Mleczną lub rozgwieżdżone niebo... Lakier należy nakładać na ugotowane jajko za pomocą lateksowej gąbki, a potem zamoczyć w wodzie z dodatkiem złotego lakieru.

fot. Galaktyczne pisanki/Adobe Stock

Niepowtarzalne wzory na jajkach możesz wykonać też z czeskich koralików, a nawet... cieszących się wielkim uznaniem wśród dzieci wodnych koralików. Te ostatnie po ułożeniu na warstwie kleju należy spryskać wodą, by utrwalić wzór i odstawić do wyschnięcia.

Czym jeszcze można malować pisanki? Nie trzeba być artystą aby pomalować jajka w wyjątkowy sposób. Wystarczy zwykły niezmywalny marker. Ogranicza cię tylko wyobraźnia.

Wystarczy, że weźmiesz do ręki flamaster i zacznier rysować na jajku dowolne wzory. To mogą być motywy wielkanocne lub artystyczne napisy z wyjatkowym przekazem.

fot. Pisanki malowane markerem/Adobe Stock

Ten trend od lat się nie nudzi. Tym bardziej, że co roku pisanki są inne, ponieważ możesz używać nowych wzorów serwetek. Raz mogą to być kurczaczki, w następnym roku motywy roślinne, a jeszcze innym razem zajączki.

Wystarczy klej do decoupage, pędzelek, serwetki i lakier. To naprawdę proste, jeśli do tej pory nie próbowałaś - pora to nadrobić.

fot. Pisanki zdobione metodą dekoupage/Adobe Stock

Przygotuj liście roślin np. pietruszki, marchwi, koniczyny.

Surowe jajko włóż do pończochy, przyłóż liście i ciasno zwiąż końce pończochy.

Jajka włóż do cebulnika i ugotuj.

Po ostudzeniu zdejmij pończochy i odklej liście. Uzyskasz piękne wzory.

fot. Pisanki z roślinnymi motywami/Adobe Stock

Artykuł został pierwotnie opublikowany 10.03.2016.

