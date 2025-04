Jak płacić mniej za gaz w mieszkaniu?

Domowy budżet to coś nad czym staramy się nieustannie czuwać, jeśli tylko nadarzy się okazja do jego powiększenia – korzystamy z niej bez zawahania. Każdy z nas szuka sposobu na ograniczenie niepotrzebnych wydatków. Teraz okazją do oszczędności może być także zmiana dostawcy gazu do naszego domu.

Reklama

fot. Materiały prasowe

Wysokie rachunki za gaz? Zmień dostawcę!



Z tego prawa skorzystało przeszło 100 tyś. przedsiębiorstw i prawie 160 tyś. gospodarstw domowych. Teraz przyszedł czas na zmianę dostawcy paliwa gazowego. Wszystko za sprawą wejścia w życie nowej ustawy Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci dystrybucyjnej (IRiESD) Polskiej Spółki Gazownictwa, od 1 stycznia 2014 roku każdy sprzedawca paliwa gazowego, który podpisał nowa umowę może świadczyć usługi na terenie całego kraju. To duża zmiana dla konsumentów.

Zmiana dosatwcy gazu prosta jak zmiana operatora sieci komórkowej



Największym problemem zarówno w kwestii zmiany sprzedawcy gazu jak i energii elektrycznej jest niska świadomość społeczeństwa w zakresie możliwości dokonania takiej zmiany. Tymczasem dziś jest to równie proste jak zmiana operatora sieci telefonii komórkowej czy Internetu – podkreśla Damian Lindner z Energetycznego Centrum SA. Dane pochodzące z URE z pierwszego kwartału 2014 roku wskazują na to, że jedynie 500 podmiotów dokonało zmiany sprzedaży paliwa gazowego. Wraz z wprowadzaniem nowej ustawy każdy klient indywidualny ma prawo do zmiany sprzedawcy i zakupu tańszego paliwa gazowego w swoim domu lub mieszkaniu, bez względu na to z jakiego regionu kraju pochodzi.

Nie musisz płacić za zmiany!



Warto podkreślić, że zmiana sprzedawcy gazu, podobnie jak energii elektrycznej, jest bezpłatna i nie wymaga wielu formalności. Cały proces od momentu podpisania umowy z nowym dostawcą, zajmuje zazwyczaj kilka tygodni. Część przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą gazu podpisuje z klientem umowę kompleksową na dostawę gazu. Oznacza to, że klient będzie otrzymywał jedną fakturę, zarówno za faktyczne zużycie, jak i usługę dystrybucji paliwa gazowego. Podpisanie umowy z nowym sprzedawcą nie wiąże się z przerwami w dostawie gazu lub koniecznością wymiany instalacji.

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych firmy Energetyczne Centrum SA.