Pięknie zapakowany i ozdobiony upominek zawsze robi wrażenie i sprawia, że obdarowana osoba jeszcze bardziej cieszy się z otrzymanego prezentu. Warto więc zadbać także o ten aspekt. Jeśli nie umiesz idealnie owinąć prezentu w ozdobną folię czy papier, postaw na prezent-cukierek albo gotowy woreczek prezentowy. Podpowiadamy jak sprytnie zapakować prezenty.

Na rynku dostępnych jest wiele opcji, jeśli chodzi o pakowanie prezentów. Nie musisz sięgać po klasyczne gotowe torebki czy ozdobny papier. Podarunek będzie się pięknie prezentował owinięty kawałkiem materiału lub ładną ściereczką, a także zwykłym szarym papierem pakowym.

Do pakowania wykorzystaj także kolorowe wstążki lub jutowy sznurek. Najłatwiej jest włożyć podarunek do kwadratowego lub prostokątnego pudełka, a dopiero potem całość owinąć papierem czy materiałem. W ten sposób będzie on zawsze wyglądał pięknie, a obdarowana osoba nie będzie mogła domyślić się po kształcie pakunku, co kryje się w środku.

fot. Torebka prezentowa DIY/Pinterest

Z papieru ozdobnego możesz zrobić także torebkę prezentową - jest to ekstremalnie proste, a jednocześnie bardzo efektowne. Możesz wykorzystać do tego kolorowe wstążki, naklejki, a także doczepić do torebki dekoracyjny liścik.

fot. Jak pakować prezenty/Adobe Stock, imynzul

Podarunki, których kształt jest nieregularny lub okrągły, a ty nie masz pudełka, do którego mogłabyś je włożyć, możesz wykorzystać pomysł na torebkę z papieru pakowego. Włożysz do niej wszystko, co tylko chcesz. Pamiętaj, aby zawsze zaginać papier w miejscu "spodu" torebki w taki sposób, aby odpowiadało rozmiarem podarunkowi lub było od niego większe.

Prezenty możesz także zapakować w ozdobny cukierek. Rozłóż je na papierze lub materiale, a następnie delikatnie owiń, tworząc "naleśnik". Końcówki z obu stron zwiąż recepturką i owiń ozdobną wstążką lub sznurkiem. Tak przygotowany prezent wygląda pięknie i nie wymaga dużego nakładu pracy.

fot. Jak pakować prezenty/Adobe Stock, Yulia

Podczas pakowania prezentów świetnym pomysłem jest wykorzystanie naturalnych dodatków. Sprawdzą się gałązki choinek, jutowy sznurek, laski wanilii czy cynamonu, a także suszone plastry cytrusów. W ten sposób stworzysz piękne, minimalistycznie zapakowane prezenty. Wykorzystaj do tego szary papier i nie dekoruj go dodatkowo - to cała reszta ma być najpiękniejszym dodatkiem.

Użycie gałązek czy przypraw dodatkowo sprawi, że podarunek będzie pięknie pachniał.

fot. Pakowanie prezentów w wersji minimalistycznej/Adobe Stock, Maria

Jeśli chcesz podarować bliskiej osobie coś drobnego i nie chcesz szukać mini pudełka, które możesz owinąć papierem, sięgnij po gotowe torebeczki. Najlepiej sprawdzą się te z juty, lnu, a także organzy. Do środka włóż podarunek i całość owiń wstążką. Pamiętaj, że woreczki z organzy w większości przypadków są prześwitujące, więc jeśli nie chcesz zdradzać zawartości, wcześniej owiń podarunek w kawałek materiału (może to być nawet ozdobna serwetka świąteczna).

Opakowania na drobne prezenty możesz także kupić w sklepach z biżuterią - tam znajdziesz też małe pudełeczka prezentowe, które już same w sobie wyglądają elegancko i nie wymagają dodatkowego pakowania.

fot. Jak pakować małe prezenty/Adobe Stock, SakisPagonas

Jeśli chcesz, aby prezent wyglądał pięknie nie tylko z zewnątrz, ale i w środku, ułóż go na kolorowej wacie, specjalnym dekoracyjnym sianku albo sięgnij po gotowe wypełniacze do paczek. Jest to pocięty kolorowy papier, który dodaje elegancji każdemu podarunkowi.

Możesz także zrobić taki wypełniacz samodzielnie, drobno „siekając” nożyczkami kawałki gazet - najlepiej tych biało-czarnych.

