Ozdobienie jajek ze styropianu nie jest łatwym na pierwszy rzut oka zadaniem. Farbki mogą wsiąkać w materiał albo z niego spływać, zaś zdobienie mazakami czy kredkami nie da estetycznego efektu. Farba w sprayu uszkodzi strukturę jajka. Jak zatem ozdobić jajka styropianowe na Wielkanoc?

Najbardziej odpowiednimi (i przy tym trwałymi) metodami będą te związane z ozdabianiem jajka styropianowego koralikami, tasiemkami. Warto przejrzeć zasoby i skrytki - wyciągnąć guziki, wstążki, fragmenty koronki. Przyda się także papier kolorowy lub... folia aluminiowa. Takie pisanki, ze względu na trwałość materiału, nie zniszczą się tak szybko jak tradycyjne wydmuszki czy papierowe jajeczka.

Spis treści:

Do malowania styropianu najlepiej nadają się farbki akrylowe – do kupienia w każdym sklepie papierniczym w cenie kilku, kilkunastu złotych. Warto dokupić od razu pędzel i długie wykałaczki (jak do szaszłyków), by można było je swobodnie ozdabiać oraz pozostawić do równomiernego wyschnięcia.

Jajka wielkanocne mogą prezentować się świetnie również pomalowane specjalnymi flamastrami, a konkretnie - markerami akrylowymi. Postaw na jeden motyw: pisanki mogą przedstawiać nawet ulubionych bohaterów bajek dzieci, zwierzątka czy po prostu - kwiaty i motywy wielkanocne. Co ciekawe, na styropianie możesz też nakreślić ołówkiem szkic. Dużą zaletą pisaków jest to, że pozwalają one puścić wodze fantazji stworzyć naprawdę ciekawe wzory.

fot. Jajka styropianowe ozdobione flamastrami/Adobe Stock, Strassner Fotografie

Nie da się przejść obojętnie obok takiej dekoracji wielkanocnej: jeśli zastanawiasz się jak ozdobić jajo styropianowe w stylu glamour, postaw na cekiny. Reguła jest podobna, jak przy tworzeniu bombek ze styropianu. Zaopatrz się w paski cekinów i specjalne krótkie szpilki, za pomocą których przymocujesz cekiny. Efekt jest powalający.

Bardziej nieregularne przytwierdzanie cekinów daje nowoczesny, niesforny efekt. Możesz także ozdobić cekinami tylko fragment jajka, a resztę pokryć innymi materiałami. Ogranicza cię tylko wyobraźnia — zaangażuj do pomocy dzieci i innych członków rodziny. Niech ozdabianie jajek będzie świetną rodzinną zabawą.

fot. Ozdabianie jajek styropianowych cekinami/Adobe Stock, BarbaraKrupa

Jeśli masz dość wielkanocnej kolorystyki, a chciałabyś postawić na dekorację z jajek ze styropianu, mamy propozycję dla ciebie. Białą farbką akrylową pomaluj nadziane na patyczki jajka i pozostaw do wyschnięcia. Następnie średniej grubości flamastrem lub markerem (najlepiej typu permanent marker) napisz na białych jajkach ważne dla ciebie słowa czy daty. Mogą to być też imiona lub życzenia. Warto też dorysować jajkom uśmiechy lub oczy.

fot. Minimalistycznie ozdobione jajko styropianowe/Adobe Stock, DenisProduction.com

Aby ozdobić jajko styropianowe metodą decoupage, możesz wykorzystać gotowe wzory lub np. skorzystać z metody serwetkowej. Potrzebujesz gruntu do ścian oraz białej farby akrylowej. Wymieszaj je ze sobą i pędzlem nakładaj cienką warstwę na każde styropianowe jajo i pozostaw do wyschnięcia. Powtórz tę czynność 2-3 razy.

Przygotuj klej akrylowy, np. wikol (rozwodnij go) lub klej do decoupage'u, wybrany motyw umieść na jajku i poczynając od środka, przyklejaj go do pisanki. Pamiętaj, by nieco wygładzić serwetkę. Efekt jest powalający, gdy na koniec polakierujesz jajka minimum dwukrotnie.

fot. Ozdabianie jajek styropianowych metodą decoupage/Adobe Stock, drapnici

Choć zamysł ozdabiania jajka ze styropianu brokatem wydaje się banalny, niedrogi, a efektowny, to wymaga przygotowania miejsca pracy i cierpliwości nie mniejszej, niż w przypadku innych prac plastycznych na Wielkanoc. Gąbeczką (np. taką do makijażu) nakładaj klej o białej barwie i pokryj nim całe jajko nadziane na patyk. Uważaj, aby cienka warstwa kleju była rozłożona równomiernie - wszelkie ubytki kleju po obsypaniu go brokatem zniweczą pracę, bo cała trudność polega na precyzyjnym obsypaniu jajka brokatem w sposób równomierny tak, by powierzchnia jajka nie wykazywała nierówności. Odstaw do wyschnięcia. Możesz także obtoczyć jajko w brokacie, wówczas zrobi się mniej bałaganu podczas posypywania ozdoby połyskującym proszkiem.

fot. Ozdabianie jajek styropianowych brokatem/Adobe Stock, Юлия Байгазакова

Sznurek, mulina, włóczka - każdy z tych materiałów sprawdzi się przy ozdabianiu jajka ze styropianu. Wystarczy tylko klej, i motek. Rozpocznij oblekanie od szerszej końcówki jaja - pokryj ją najpierw klejem. W trakcie obwiązywania jajka, smaruj powierzchnię klejem, a nie od razu - może on bowiem zbyt prędko wyschnąć lub niechcący źle poprowadzona nić może zabrudzić się klejem, co będzie wyglądać nieestetycznie.

fot. Ozdabianie jajek styropianowych włóczką/Adobe Stock, AndrzejBoPhoto

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 01.03.2021

