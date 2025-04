Jeśli masz trochę wolnego czasu i odrobinę manualnych zdolności, możesz wyczarować bardzo ładne drobiazgi do ozdobienia domu. Robótkowe dekoracje są na topie! Moda na nie przyszła do nas niedawno z Zachodu, gdzie wszystko, co wykonane ręcznie, ceni się dużo bardziej niż przedmioty wytworzone fabrycznie na masową skalę. Jak zatem ozdabiać dom rękodziełem?

Reklama

Pomysły na własnoręczne dekoracje

W zależności od doświadczenia (i cierpliwości) możesz wydziergać piękną włóczkową narzutę, chodnik, serwetki, firankę z nici lub np. zabawne ocieplacze na jajka.

Ozdobienie domu dzianinowymi dekoracjami jest możliwe nawet wtedy, gdy nie lubimy dziergać. Czasem wystarczy wyciąć ze starego swetra nieduży kwadrat, obrębić, doszyć pętelkę, by powstały łapki do garnków. Można też pozszywać kawałki swetrów i zrobić np. zagłówek za łóżko lub dekoracyjną poduszkę!

Kolorowe dekoracje z włóczki, wełny czy nici pasują do wnętrz w stylu skandynawskim (w których jest dużo bieli), wiejskim, jak i do tych nowoczesnych. Te ostatnie ożywią kolorem i ocieplą.

Narzuta z kwadratów. Tylko pozornie wydaje się trudna do zrobienia. Tymczasem tworzą ją zszyte białą włóczką kwadraty (20 x 20 cm) w pięciu kolorach, wydziergane na szydełku.

Tylko pozornie wydaje się trudna do zrobienia. Tymczasem tworzą ją zszyte białą włóczką kwadraty (20 x 20 cm) w pięciu kolorach, wydziergane na szydełku. Galeria serwetek. Jeśli masz staroświecki mebel, np. komodę, możesz ścianę wokół udekorować nicianymi serwetkami. Na białym tle najlepiej wyglądają ciemne.

Jeśli masz staroświecki mebel, np. komodę, możesz ścianę wokół udekorować nicianymi serwetkami. Na białym tle najlepiej wyglądają ciemne. Doniczka w sweterku. Nie musisz zakładać drogich ceramicznych osłonek na plastikowe doniczki. Lepiej je zakryć innymi - wydzierganymi na drutach z resztek kolorowych włóczek.

Nie musisz zakładać drogich ceramicznych osłonek na plastikowe doniczki. Lepiej je zakryć innymi - wydzierganymi na drutach z resztek kolorowych włóczek. Opaska na szklankę. Jeśli masz wiklinowe koszyczki na szklanki, pomaluj je białą farbą i ozdób cienkimi opaskami z włóczki. Przyczep do nich małe pomponiki z tej samej włóczki.

Na podstawie artykułu Barbary Lasoty z "Pani domu"

Reklama

Zobacz inne ciekawe publikacje:

Nietypowe zastosowania taśmy klejącej - 5 pomysłów

Nietypowe zastosowania mleka - 8 pomysłów

Piękny uśmiech przyszłej mamy