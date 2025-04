Otwarcie wina bez korkociągu jest możliwe, ale pamiętaj o tym, by robić to w bezpiecznym miejscu. Lepiej nie otwierać wina na jasnym dywanie, przy kanapie lub w bezpośrednim sąsiedztwie innych osób.

Otwieranie wina za pomocą śrubokrętu

Ulubiony gadżet każdego majsterkowicza. Znajdziesz go w każdym domu. No, chyba że akurat starasz się otworzyć butelkę wina na plenerowym wyjściu ze znajomymi. W każdym innym przypadku śrubokręt będzie wybawieniem. Delikatnie wkręcaj go w korek, tak samo jak korkociąg. Lekko pociągnij i gotowe.

Pilnik do paznokci jako korkociąg

Jeśli pod ręką nie masz korkociągu, ale za to w kosmetyczce masz metalowy pilniczek z ostrym czubkiem, możesz spróbować otworzyć nim butelkę z winem.

Oczywiście, działaj podobnie jak w przypadku śrubokrętu lub korkociągu - wbij go w korek i powoli wyciągaj.

Otwieranie wina za pomocą klucza

Zamiast śrubokrętu czy pilniczka możesz też użyć klucza. Musi on jednak mieć spiczaste zakończenie, tylko wówczas uda ci się wbić go w korek.

Otwieranie wina... butem

Brzmi dziwnie? Cóż, but z twardym obcasem także może zastąpić korkociąg. Oczywiście nie wbijesz go w korek, ale możesz wykorzystać metodę siłową. Włóż dno butelki do buta (w miejsce pięty) i uderzaj obcasem o ścianę. Gdy już uda ci się wypchnąć korek, złap go kombinerkami i pociągnij do góry.

Otwórz wino za pomocą książki

Do ściany przyłóż książkę (najlepiej w twardej okładce) i uderzaj o nią dnem od butelki. Uważaj, aby się nie stłukła. Ta metoda pomaga wypchnąć korek do góry w taki sposób, żeby dawał się wyjąć ręką.

Otwieranie butelki wieszakiem na ubrania

Możesz go wykorzystać podobnie jak śrubokręt. Ostre, haczykowate zakończenie wieszaka wkręć w korek. Niestety, ta metoda zazwyczaj skutkuje zniszczeniem „otwieracza”.

Otwieranie wina szczoteczką do zębów

Nie zawsze masz przy sobie coś ostrego, co można wbić w korek. Jeśli jednak dysponujesz szczoteczką do zębów, możesz spróbować za jej pomocą wepchnąć korek do środka butelki.

Metoda jest jednak dosyć ryzykowna, bo może zdarzyć się, że pod wpływem ciśnienia, odpadnie... dno butelki. Wcześniej warto przedziurawić czymś korek, by powietrze miało ujście.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Weroniki Kwaśniak. Pierwotnie został opublikowany 26.10.2016.

