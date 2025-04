Twoim problemem jest za mała łazienka, w której nie da się zmieścić wszystkich potrzebnych sprzętów? A może nie cierpisz sprzątać tego pomieszczenia, bo zawsze trwa to wieki i wymaga dużego wysiłku? A może toaleta wydaje ci się po prostu... brzydka, więc chciałabyś ją trochę upiększyć?

Ten artykuł rozwiąże wszystkie "łazienkowe" problemy - 7 trików przyda się absolutnie każdemu, kto chce ułatwić sobie życie!

1. Wieszaj ręczniki na wewnętrznej stronie drzwi

Wieszaki na ręczniki zajmują zawsze sporo miejsca - szczególnie w maleńkiej łazience, gdzie liczy się każdy centymetr kwadratowy wolnej przestrzeni. My sugerujemy zamontowanie wieszaków na wewnętrznej stronie drzwi!

2. Powieś półkę nad drzwiami

Nad drzwiami koniecznie powieś półkę - najlepiej taką, jak na książki. Będziesz mogła poustawiać tam np. detergenty, po które rzadziej sięgasz, a zaoszczędzisz naprawdę MNÓSTWO miejsca!

3. Zawieś duży magnes

W łazience bardzo przydatnym gadżetem jest duży magnes, np. w formie magnetycznej tabliczki. Już nigdy więcej nie będziesz musiała w panice przeszukiwać łazience w poszukiwaniu małych drobiazgów, np. wsuwek do włosów. Dodatkowo do tabliczki przyczepisz również inne gadżety, np. pęsetę.

4. Używaj wieszaków na kurtki

Zazwyczaj specjalne haczyki do wieszania ręczników są o wiele mniej stabilne, niż te przeznaczone do wieszania kurtek i płaszczy. Warto więc zamontować w łazience te drugie!

5. "Prasuj" ubrania podczas kąpieli

Tak, ten trik może brzmieć absurdalnie. Nie namawiamy cię jednak do wstawiania żelazka do wanny. Uprasować ubrania można... parą! Przed prysznicem lub kąpielą powieś w łazience pognieciony ciuch - najlepiej na wieszaku. Unosząca się para wodna sprawi, że wszystkie fałdki i zagniecenia wyprostują się same!

6. Paterę na ciasto zamień w półeczkę

Nie masz pomysłu na efektowne (ale jednocześnie praktyczne) przechowywanie drobnych kosmetyków? Użyj do tego celu patery na ciasto - najlepiej dwupiętrowej!

7. Na ścianach przyczep doniczki

Potrzebujesz sprytnych schowków na łazienkowe drobiazgi? Na ścianie przyczep asymetrycznie kilka identycznych doniczek. Efekt będzie piorunujący!

