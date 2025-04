Średnio na kąpiel zużywamy 35% całej wody, wykorzystywanej w domu. Więcej niż na spłukiwanie toalety i dużo więcej niż na zmywanie i sprzątanie.

Jak to wygląda w przeliczeniu na pieniądze? Jeśli np. trzyosobowa rodzina płaci miesięcznie za wodę ok. 250 zł, to znaczy, że na kąpiel wydaje 88 zł. Roczny koszt wynosi wtedy 1050 zł. Jak zmniejszyć tę kwotę? Jak oszczędzać wodę?

Oszczędzaj ciepłą wodę

Gorąca kąpiel tylko czasem działa leczniczo, np. gdy jesteśmy przeziębieni, bolą nas mięśnie. Jednak na co dzień lepiej kąpać się w niezbyt ciepłej wodzie, zwłaszcza jeśli mamy podwyższone ciśnienie, suchą skórę, problemy z sercem, żylaki lub pękające naczynka.

Za niezbyt ciepłą kąpielą przemawiają oczywiście także względy ekonomiczne. Metr sześcienny ciepłej wody to koszt minimum 20 zł, podczas gdy zimnej - ok. 10 zł. Za optymalną temperaturę kąpieli uważa się 38-39 st. C, a więc trochę wyższą od temperatury naszego ciała. Aby taką osiągnąć, wystarczy zmieszać tylko trochę gorącej wody z zimną.

Jak oszczędzać wodę, kapiąc się w wannie?

Pod prysznicem łatwiej umyć się w małej ilości wody (patrz nasze triki poniżej), ale i za kąpiel w wannie możesz płacić mniej.

Ociepl wannę. Niektóre modele są sprzedawane z gotową izolacją ze styropianu. Swoją starą wannę także możesz otulić z zewnątrz styropianem i potem obudować np. płytkami ceramicznymi. Również pianka montażowa w sprayu (ok. 16 zł) jest dobrym izolatorem. Łatwo oblepia wannę, pęcznieje i szybko zastyga.

Nie przesadzaj z wielkością. Aby wykąpać się w dużej wannie, trzeba do niej wlać co najmniej 100 l wody. W mniejszej wystarczy 50-60 l. Jest mniej wygodna, ale coś za coś.

Jak oszczędzać wodę pod prysznicem?

Najważniejsze, aby woda leciała ze słuchawki prysznicowej tylko wtedy, gdy naprawdę jest potrzebna.

Po zamoczeniu ciała i włosów, zakręć kran. Wetrzyj szampon i spłucz go, po czym znów zakręć prysznic. Teraz nałóż odżywkę i namydlij całe ciało. Znów włącz prysznic i spłucz dokładnie ciało i włosy.

Stosując taką technikę kąpieli pod prysznicem, nawet jeśli wszystkie czynności będą trwały np. 15 minut, woda będzie lecieć nie dłużej niż 5 minut. To oznacza, że jej zużycie będzie trzy razy mniejsze niż gdybyś nie zakręcała kranu. Prawdopodobnie wystarczy ci 10-15 l wody.

Dodatkowo zużycie wody możesz zmniejszyć, jeśli twój prysznic będzie bardziej przypominał łagodny deszczyk niż ulewę.

Na podstawie artykułu Barbary Lasoty z "Pani domu"

