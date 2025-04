Każde pomieszczenie w domu wymaga innych lamp, bo pełni inną funkcję. Warto również wiedzieć, że dzięki żarówkom nim możemy poprawić proporcje mieszkania lub podkreślić urodę jakiegoś elementu wyposażenia.

Ważne jest wzornictwo żyrandoli, kinkietów, lamp stojących, ale równie istotne, a może nawet bardziej, są żarówki. Wybierając wszystkie elementy oświetlenia nie sposób nie myśleć o rachunkach za prąd. Podpowiadamy jak optymalnie oświetlić dom.

Jak oświetlić mieszkanie?

Salon

W przestronnym sprawdza się żyrandol na kilka żarówek. W mniejszym lepszy będzie plafon lub reflektory halogenowe. Za optymalną moc żyrandola uważa się 75 W (zwykłe żarówki), 15 W, gdy stosujemy LED lub świetlówki kompaktowe i 40–60 W w przypadku halogenów.

W miejscu gdzie czytamy, potrzebna jest lampa tzw. podłogowa lub stawiana na szafce. Można do niej wkręcić energooszczędną świetlówkę lub diodę LED o mocy 7–9 W. W trosce o oczy niezbędne jest także podświetlenie przestrzeni za telewizorem. Wystarczy zwykła żarówka o mocy ok. 15 W lub świetlówka kompaktowa albo LED o mocy 1–2 W. Każde źródło światła w salonie powinno mieć ciepłą barwę.

Kuchnia

Gdy jest niewielka, instalujemy oświetlenie sufitowe o ciepłej barwie i mocy 40–60 W lub, w przypadku żarówek energooszczędnych, 5–9 W. Dodatkowo nad blatem, kuchenką i zlewem powinny być reflektorki halogenowe o mocy 15–20 W, w odstępie 60–70 cm jeden od drugiego lub świetlówki energooszczędne albo LED (1–2 W).

W większej kuchni warto zamontować lampę nad stołem, z żarówką o ciepłej barwie (na opakowaniu jest liczba 2500–3000 K (kelwinów), dobrze oddającej kolory potraw (wskaźnik oddawania barw CRI, także do znalezienia na opakowaniu powinien wynosić ok. 80 lub więcej).

Sypialnia

Tutaj światło powinno tworzyć przytulną atmosferę. Możesz zrezygnować z lampy sufitowej, a zamontować kinkiety i ustawić lampy nocne z żarówkami o niewielkiej mocy. Warto poszukać modeli, które można przyciemniać.

Łazienka

Utrzymana w ciemnych kolorach wymaga lepszej iluminacji niż jasna, bo ciemne powierzchnie pochłaniają światło. Ponieważ jest to pomieszczenie wilgotne, to lampy powinny mieć wodoszczelne oprawy. Oznacza się je symbolem IP X4.

W bardzo małej łazience wystarczą reflektorki lub kinkiety po obu stronach lustra lub nad nim, ale skierowane tak, aby nie oślepiały. Najlepsze są oprawy z białego, mlecznego szkła, dające światło, które nie razi w oczy. Odpowiednia moc: 25–40 W w przypadku halogenów i zwykłych żarówek oraz 2–3 W LED i świetlówki kompaktowe. W większej łazience warto też zaprojektować oświetlenie sufitowe - plafony lub oprawy punktowe z halogenami o szerokim kącie rozsyłu światła.

Miejsce pracy

Do nauki potrzebujemy światła o barwie lekko chłodnej, bo ono pobudza. Dają je żarówki mające 5300 K (kelwinów) - sprawdź na opakowaniu. Wymagana ilość światła to ok. 1000 lumenów w przypadku biurka jasnego i 1500 lumenów, gdy blat jest ciemny.

Lumen to jednostka miary jasności. Taką jasność dają żarówki o mocy 60–75 W. Jeśli do lampki na biurko (powinna mieć ruchomy klosz) wkręcamy nowoczesne, oszczędne źródło światła, szukajmy informacji o lumenach na opakowaniu.

Warto wiedzieć

LED i świetlówki energooszczędne mają wskaźnik oddawania barw CRI. Tylko wyższy od 80 daje odbiór kolorów zbliżony do naturalnego.

Energooszczędna świetlówka kompaktowa dobrej jakości świeci ok. 6 razy dłużej niż zwykła żarówka. Dioda LED nawet 25 – 50 razy dłużej.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"

