To małe zwierzątko jest uwielbiane przez dzieci, jednak nie powinno się pozostawiać im całkowitej opieki, bez nadzoru dorosłych. Ten włochaty maluch ma swoje wymagania, a przy tym jest kruchy - dziecko może łatwo zrobić mu niezamierzoną krzywdę...

Zajmowanie się chomikiem to świetna opcja dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na psa lub kota, a chcą mieć w domu zwierzątko. Jak opiekować się tym gryzoniem? Poznaj najważniejsze fakty!

Gdzie powinien mieszkać chomik?

Istnieją dwa rozwiązania - domem chomika może być klatka lub terrarium.

Lepiej wybrać klatkę, najlepiej jak największą, ponieważ ten maleńki zwierzak potrzebuje przestrzeni. Dla chomika syryjskiego minimalne wymiary to 80x40 cm (3200 cm2), dla pozostałych - 60x40 cm (2400 cm2).

Chomiki nie lubią siedzieć bezczynnie, a w małej klatce czują się nieszczęśliwe! Uważaj, aby odstępy pomiędzy szczebelkami nie były zbyt duże i nie umożliwiały maluchowi wędrówek po całym mieszkaniu.

Postaraj się, aby chomiczy domek był jak najbardziej atrakcyjny. Zadbaj o kryjówki, zabawki, tunele i kołowrotki - twój pupil potrzebuje wielu akcesoriów, które umożliwią mu zabawę.

Spód klatki powinien być wysypany trocinami - grubą warstwą, najlepiej minimum 15 cm. Chomik musi mieć również przestrzeń do stworzenia kryjówki, w której będzie magazynował swoje zapasy.

Jaki gatunek chomika gości w twoim domu? Poznaj przedstawicieli chomiczej rodziny!

Ten mały gryzoń powinien przebywać w pomieszczeniu, w którym nie sypia żaden z domowników. Pamiętaj o tym, że twój pupil będzie prowadził nocny tryb życia, co może być niekiedy bardzo uciążliwe dla śpiącego!

Co je chomik?

Chomiki zazwyczaj nie są głodomorami. Bardzo ważne jest jednak dla nich zbieranie jedzenia do swoich toreb policzkowych i przenoszenie go do tajemnej spiżarni (stąd tak często używany czasownik "chomikować").

To małe zwierzątko wystarczy karmić raz dziennie. Chomiki syryjskie powinny dostawać łyżkę pokarmu dziennie, mniejsze - łyżeczkę. Co je chomik?

Serwuj pupilowi gotowe mieszanki ziaren - to bardzo ważne dla jego prawidłowego rozwoju. Raz na kilka dni podaj chomikowi kawałek owocu, warzywa może jeść codziennie!

Chomiki uwielbiają świeże warzywa, np.:

paprykę,

marchewkę,

kalafior,

ogórka.

Dla dobrego samopoczucia tego małego zwierzątka, niezbędne jest również podawanie mu owoców, m.in jabłek. Chomiki mogą jeść także orzechy oraz niełuskane ziarenka słonecznika. Tego typu kaloryczne smakołyki trzeba im jednak podawać z umiarem, aby chomik nie przytył.

Czego jeszcze potrzebuje chomik?

Kiedy w twoim domu zamieszka chomik, musisz zająć się oswajaniem. W przeciwnym razie, wraz z upływem czasu, zwierzaka coraz trudniej będzie przekonać do bliższych kontaktów z domownikami. Większość małych gryzoni lubi zabawę i głaskanie, pomimo że z początku może zachowywać się dość nieufnie.

Dwa chomiki w jednej klatce to plan skazany z góry na porażkę. Te zwierzęta wolą samotność i na pewno będą wobec siebie bardzo agresywne! Choć wyglądają na urocze i niewinne, w obliczu zagrożenia swojego terytorium, z zimną krwią mogą zagryźć wroga...

Pamiętaj, że twój pupil musi ścierać sobie ząbki - dostarczaj mu gałązek do gryzienia.

