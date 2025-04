Larwy moli odzieżowych są maleńkie, dlatego początkowo trudno je zauważyć gołym okiem. To one potrafią jednak narobić najwięcej szkód - te szkodniki szczególnie lubią wełnę, futra, filc, a także pierze. Pamiętaj o odpowiedniej cyrkulacji powietrza w szafie - jeśli będzie bardzo zapchana, a ubrania będą "ukiszone", nieproszeni gości będą czuli się wyjątkowo zachęceni do przybycia.

Jakie produkty odstraszają mole odzieżowe?

Wraz z ubraniami przechowuj lawendę. Mole nie cierpią jej aromatu.

Mole nie cierpią jej aromatu. Przechowuj w szafie kawałki skórki cytrynowej. Te szkodniki zdecydowanie nie przepadają za tym owocem!

Te szkodniki zdecydowanie nie przepadają za tym owocem! Na półkach porozkładaj listki laurowe. Mole odzieżowe ich nienawidzą!

Mole odzieżowe ich nienawidzą! Przechowuj wraz z odzieżą goździki. Te owady nie lubią ich woni.

Jeśli mole odzieżowe już zagościły w twojej szafie, musisz też odnaleźć ich gniazdo. Koniecznie wyczyść wszystkie półki detergentem, a potem wodą z dodatkiem octu. Przejrzyj wszystkie ubrania - najlepiej wystawić je na słońce albo na mróz.

