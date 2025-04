Muchy to chyba jedne z najbardziej nienawidzonych owadów. Denerwująco brzęczą i nachalnie powracają, nie przejmując się tym, że ktoś ciągle próbuje je odstraszyć. To jednak nie jest wcale najgorsze - te owady przenoszą zarazki i groźne choroby. Ponieważ co chwilę siadają na żywności, może to być naprawdę niebezpieczne. Oczywiście, w sklepach możesz kupić cały szereg środków chemicznych, które zabijają albo odstraszają muchy. Czy nie lepiej skorzystać jednak z ekologicznych, domowych sposobów?

Jak odstraszyć muchy domowymi sposobami?

W różnych miejscach porozwieszaj niepotrzebne (albo porysowane) płyty CD. Niepokojące błyski skutecznie zniechęcą muchy do zbliżania się!

Do wódki albo spirytusu dodaj trochę goździków lub lawendy.

Wymieszaj, pozraszaj miejsca w których muchy nie dają ci spokoju. Zapach mikstury na pewno je odstraszy! Umieść 2 waciki lub płatki kosmetyczne na dnie płytkiego słoika. Pokryj waciki ekstraktem waniliowym, a na wierzchu ułóż listki mięty.

