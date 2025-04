Nawet jeśli w twojej kuchni nie zagościły jeszcze nigdy mole spożywcze, musisz wiedzieć o tym, że może stać się to w każdej chwili. Te szkodniki bardzo łatwo przenieść do domu np. wraz z zakupami. Larwy moli znajdują się w mące, ryżu lub kaszy, którą kupujemy i... inwazja gotowa! Jeżeli walczyłaś już z molami spożywczymi, dobrze wiesz jak trudne to zadanie. Warto więc zapobiegać i działać również profilaktycznie.

Jak odstraszyć mole spożywcze? Produkty lubiane przez te owady, przechowuj w szklanych pojemnikach. Dotyczy to np. kasz, ryżu, makaronów, mąki, cukru, bakalii, suszonych owoców i słodyczy. Szklane opakowania są dla nich barierą, ale warto zadbać też o to, by w kuchni znajdowały się nielubiane przez mole spożywcze aromaty.

Do słoika z produktem spożywczym włóż kilka kulek ziela angielskiego. Możesz również porozkładać je na półkach.

W opakowaniu umieść kilka sztuk goździków. Podobnie jak w poprzednim przypadku, możesz również rozłożyć je na półkach.

Trzecim nielubianym przez mole spożywcze zapachem, jest woń listków laurowych. Postępuj podobnie jak w poprzednich przypadkach.

A co robić, gdy mole spożywcze zawitały już do twojej kuchni? W tym artykule znajdziesz zdjęcia tych szkodników i przeczytasz więcej na temat metod walki z nimi:

Warto działać, zanim rozpocznie się inwazja i profilaktycznie rozkładać w kuchni goździki, ziele angielskie lub listki laurowe! Dzięki temu zapobiegniesz zagnieżdżeniu się szkodników w twojej kuchni i nie będziesz musiała toczyć z nimi prawdziwej wojny.