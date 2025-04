Odpalanie fajerwerków to nie tylko dobra zabawa, ale też i... wielkie niebezpieczeństwo! Wiele osób ignoruje zagrożenie i beztrosko, najczęściej pod wpływem alkoholu zabiera się do puszczania sztucznych ogni. Co roku do szpitali trafiają osoby z poparzonymi częściami ciała. Jak odpalać fajerwerki, aby uniknąć takich sylwestrowych dramatów?

Bączki, Wiry, samoloty

Ze względu na dużą ruchliwość tych petard powinniśmy zachować podwójną ostrożność! Połóż je na ziemi, podpal i szybko odbiegnij.

Rakieta na kiju

Nie wbijaj jej w ziemię lub śnieg, bo wtedy może eksplodować. Najlepiej umieść kij w butelce lub kawałku rury – wówczas bez trudu wystrzeli.

Ognie rzymskie

Wkop solidnie w ziemię (na sztorc) lub przywiąż do słupka (uwaga! górna część musi wystawać), zapal i oddal się.

Petarda

Połóż na ziemi, zapal końcówkę i odbiegnij co najmniej 15, a najlepiej 25 metrów.