Jak odnowić żeliwne lub stalowe przedmioty?

Czy odnowienie starej maszyny do szycia, żelazka prababci lub gustownej lampy ściennej jest możliwe w domu? Możesz przywrócić dawny blask żeliwnym lub stalowym przedmiotom samodzielnie. Podpowiadamy, jak się do tego zabrać.

Przy odrobinie wysiłku możemy sprawić, że stara maszyna do szycia służąca niegdyś naszej babci, stanie się dziś bardzo oryginalnym dodatkiem do naszego wnętrza: - Żeliwne lub stalowe antyki stanowią wspaniały element dekoracyjny w niemal każdym pomieszczeniu – wystarczy jedynie wydobyć je na światło dzienne. W zależności od upodobań oraz stylistyki wnętrza podczas renowacji możemy postawić na stonowane barwy lub żywą kolorystykę. Pierwsze sprawdzą się m.in. w klasycznych lub rustykalnych wnętrzach. Natomiast intensywne kolory to dobry wybór dla nowoczesnych, odważnych aranżacji – np. pomalowane na czerwono stare, metalowe łóżko będzie stanowić genialną dekorację w industrialnej sypialni – wyjaśnia Anna Łatoszyńska, manager marki Dekoral.

fot. Materiały prasowe Dekoral

Zabiezpiecz przed korozją

Zanim jednak przystąpimy do malowania, poświęćmy nieco czasu na wybór farby odpowiedniej do renowacji żeliwnych lub stalowych przedmiotów. Dobrym rozwiązaniem będzie produkt typu "2 w 1", jak np. emilia antykorozyjna. Nie wymaga ona stosowania podkładu lub gruntu, co zdecydowanie ułatwia pracę. Dodatkowo nadaje się do aplikacji także na powierzchniach zaatakowanych rdzą (w ograniczonym stopniu). Jednocześnie na długo zabezpiecza pomalowane przedmioty, zapewniając im pełną ochronę przed korozją. Po wyschnięciu zaś daje przyjemny dla oka efekt młotkowy.

fot. Materiały prasowe Dekoral

Usuń zabrudzenia



Renowację metalowych przedmiotów najlepiej rozpocząć od dokładnego sprawdzenia ich stanu. Zabrudzenia w postaci smarów, płynów czy olejów usuńmy za pomocą detergentów, a następnie delikatnie przeszlifujmy całość papierem ściernym. Z kolei stare, niezwiązane powłoki lub luźną rdzę należy koniecznie usunąć (np. za pomocą papieru ściernego lub drucianej szczotki).

fot. Materiały prasowe Dekoral

Nakładanie emalii antykorozyjnej

Na tak przygotowane podłoże możemy bezpośrednio nakładać emalię antykorozyjną. Przed aplikacją pierwszej warstwy farbę dobrze jest wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć rozpuszczalnikiem do wyrobów metalowych. Do malowania – w zależności od wielkości i kształtu przedmiotu – najlepiej jest wykorzystać pędzel owalny lub płaski wykonany z naturalnego włosia. Podczas aplikacji zachowajmy odstęp 1 lub 2 godzin pomiędzy kolejnymi warstwami. Dla pełnego efektu antykorozyjnego zaleca się nakładanie 2 – 3 warstw. Czas schnięcia – w zależności od temperatury otoczenia – wynosi około 24 godzin.

