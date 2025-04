Po ostatnim remoncie twoja łazienka była naprawdę ładna. Jednak już się trochę opatrzyła. Mimo sprzątania, sporo jest szarych plam, wanna się porysowała.. Czas na zmiany! Sprawdź nasze sposoby - jak odnowić łazienkę bez remontu?

1. Przemaluj płytki łazienkowe

Niektórzy producenci farb oferują preparaty do malowania glazury i terakoty. Są to farby epoksydowe, w cenie ok. 60 zł za litr. Taką ilością da się pomalować 5-8 metrów kwadratowych płytek. Kafle trzeba najpierw umyć, przetrzeć denaturatem, pomalować gruntem, a następnie wybraną farbą.

Często wystarcza jedna warstwa, jednak dwukrotne pomalowanie daje trwalszą powłokę. Jeśli masz gładką glazurę i nie chcesz zmieniać jej koloru, możesz kilka płytek ozdobić naklejkami samoprzylepnymi, które całkowicie odmienią wygląd wnętrza, a są niedrogie (2-10 zł/szt).

2. Pozbądź się czarnych plam na fugach

Nic tak nie szpeci łazienki jak ciemny nalot na fugach. Najskuteczniejszy jest środek grzybobójczy w aerozolu, którym trzeba spryskać poczerniałą powierzchnię i po 15 minutach przemyć czystą wodą.

3. Wymień mocno zniszczone fugi

Jeśli fugi już częściowo się wykruszyły, lub po prostu nie dadzą się wyczyścić, kup skrobak do spoin (10-20 zł), usuń starą fugę i wypełnij szczeliny nową zaprawą do fugowania, oczywiście według instrukcji na opakowaniu.

4. Wymień silikon wokół wanny

Podobnie jak na fugach, także na silikonie wypełniającym szpary między wanną a ścianą, z czasem pojawiają się czarne plamy pleśni. Nawet jeśli jest to odporny na wilgoć silikon sanitarny! Usuń całe wypełnienie nożem lub śrubokrętem, odtłuść spirytusem ścianę i brzeg wanny, i za pomocą pistoletu do wyciskania silikonu (ok. 17 zł) połóż nowy.

5. Napraw wannę i umywalkę

Emaliowaną wannę wyszoruj szorstką stroną zmywaka do naczyń i detergentem w postaci mleczka. Spłucz, wysusz i pomaluj farbą akrylowo-poliuretanową (koszt to ok. 60 zł). Drobne odpryski szkliwa, np. w umywalce można wypełnić emalią do zaprawek ceramicznych (ok. 15 zł).

6. Zmień zasłonę prysznicową i inne dodatki

Jeśli już kilka razy prałaś zasłonkę prysznicową, na pewno się podniszczyła. Kup nową (12-20 zł) w kolorze pasującym do glazury, półek itd. Pomieszczenie dodatkowo zyska na urodzie, gdy wymienisz część dodatków, np. mydelniczki, pojemniki na szczoteczki, itd. Koszt takiego przedsięwzięcia nie będzie zbyt wysoki, a twoja łazienka może nabrać zupełnie innego wyglądu!

Na podstawie artykułu Barbary Lasoty z "Pani domu"

