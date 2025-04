Najtańsze nowe kanapy kosztują w granicach 550–650 zł. Nie są to jednak meble dobrej jakości. Za przyzwoity model, który posłuży nam co najmniej 5 lat, trzeba zapłacić minimum 1500 zł. To oznacza, że wymiana tkaniny po prostu się opłaca.

W przypadku starych mebli z duszą czy wręcz antyków, chodzi jeszcze o coś więcej - w ten sposób ratujemy piękny, zabytkowy sprzęt, który nadal może być ozdobą naszego pokoju.

Jak odnowić starą kanapę?

Gdzie kupić tkaninę?

Spory wybór mają duże supermarkety, np.: IKEA, Leroy Merlin, Obi. Ale jeszcze więcej propozycji znajdziesz w hurtowniach tkanin. Prawie każdy większy dystrybutor ma swoją stronę internetową. Aby znaleźć adres najbliższej hurtowni, wpisz w wyszukiwarkę hasło: hurtownia tkanin" i nazwę najbliższego większego miasta.

Materiał obiciowy, tak jak niemal wszystko, można również kupić przez internet, podając potrzebną ilość metrów i nazwę lub kod produktu. Godne polecenia adresy to np.: dekoria.pl, fargotex.pl, tkaniny dekoracyjne.com.pl.

Każde zdjęcie tkaniny w sklepie internetowym jest opisane. Wtedy jednak decyzję podejmujemy na podstawie zdjęcia ze strony internetowej i wiedzy o właściwościach tego rodzaju materiału. Kupując przez internet musisz być przygotowana, że w rzeczywistości kolor tkaniny może być nieco inny niż na fotografii. Zakłady tapicerskie również na ogół oferują pewną ilość tkanin lub mają katalogi z próbkami. Jeśli jakaś ci się spodoba, mogą ją dla ciebie sprowadzić.

Ile metrów kupić?

Każdy mebel ma inne wymiary i inny kształt. Niektóre sofy i kanapy mają obite tkaniną nie tylko siedzisko i oparcie, ale także boki. Dlatego ilość potrzebnego materiału można dokładnie obliczyć tylko, gdy się zna wymiary mebla i ma podstawową wiedzę na temat szycia lub tapicerowania. Jeśli nie znasz się na tym, warto poprosić do domu tapicera, któremu zamierzasz powierzyć renowację mebla, aby go obejrzał i określił ile obicia kupić.

Fachowiec od razu zorientuje się też w stanie technicznym np. kanapy. Być może uzna, że warto równocześnie wymienić stare płótno (surówkę), którym obszyto jej plecy i wyrównać wgniecione siedzisko, kupując trochę gąbki poliuretanowej. Na kanapę typu wersalka potrzeba ok. 4 m materiału.

Wybierz kolor i wzór

Możesz poszukać materiału podobnego do starego. Jest to możliwe, bo hurtownie mają setki, jeśli nie tysiące tkanin. Ma to sens, jeśli była ona dopasowana do kolorystyki zasłon, ścian i dodatków. Ale wymianę tapicerki możesz potraktować jako impuls do zmiany wystroju wnętrza i... zaszaleć.

Jeśli zdecydujesz się na zupełnie inne obicie, np. szare zastąpisz wzorzystym w jaskrawe kwiaty lub dużą kratę, mebel zupełnie zmieni styl.

Wprawdzie tkaninę na ogół dobieramy do stylu mebla, ale dekoratorzy wnętrz z bardzo dobrym skutkiem stosują też czasem zaskakujące zestawienia. Staroświecki fotel, ubrany dotąd np. w szlachetny plusz w stonowanym kolorze, obijają nowoczesną tkaniną w graficzny wzór.

Możesz zapobiec plamom

Gdy w domu są małe dzieci lub zwierzęta, tkaniny obiciowe mebli powinny być odporne na plamy.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"

