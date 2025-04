Blaty kuchenne to bez wątpienia ten element w kuchni, który najłatwiej uszkodzić. Są narażone na codzienne uszkodzenia mechaniczne (krojenie posiłków, upadki naczyń i sztućców), a także na kontakt z gorącem (komu nie zdarzyło się postawić gorącego garnka na stół?). Dodatkowo ciepłe i wilgotne powietrze w kuchni sprawia, że drewno, z którego najczęściej tworzone są blaty, szybciej ulegają zniszczeniu. Są podrapane, wypłowiałe, a w niektórych miejscach mogą mieć ubytki. Mając zniszczony blat, nie musisz od razu wymieniać całych mebli ani nawet jego samego. Możesz spróbować odnowić go własnoręcznie – i to niewielkim kosztem. Zobacz, jak to zrobić! Postaraj się także na co dzień dbać o meble, odpowiednio je pielęgnując.

Uszkodzone blaty kuchenne – jak odnowić?

Jeśli blaty w twojej kuchni są drewniane, przywrócenie im świetności będzie bardzo proste. Nawet, jeśli nie jesteś typem majsterkowicza, bez problemu wypełnisz w nich ubytki, wyrównasz powierzchnię oraz nadasz koloru. W zależności od tego, jak bardzo zniszczona jest jego powierzchnia, blat kuchenny trzeba będzie wyszlifować, odtłuścić, wypełnić ubytki, a następnie pomalować. Potrzebować będziesz:

Szlifierki

Odkurzacza

Oleju

Polerki

Masy szpachlowej

Lakieru.

Odnawianie blatów kuchennych – krok po kroku

Kuchenne blaty można odnowić na dwa sposoby:

Olejowanie

Lakierowanie

W obu przypadkach podstawą do osiągnięcia zamierzonego efektu jest staranne usunięcie starego lakieru. W tym celu najlepiej użyć pacy z papierem ściernym. Zacznij od dużej gradacji (np. 80), a pracę zakończ gradacją mniejszą (nawet 180). Uważaj jednak na siłę, z jaką dociskasz szlifierkę do blatu – możesz porobić dodatkowe wgłębienia. Powstały pył dokładnie odkurz, a następnie przetrzyj blat miękką ścierką, aby pozbyć się wszelkich okruchów.

Sposób 1 - olejowanie

Na powierzchni blatu za pomocą płaskiego pędzla nanieś olej – koniecznie wzdłuż słojów. Jeśli nałożyłaś za dużo oleju, zbierz nadmiar szmatką. Pozostaw na cały dzień, aby olej nieco zaschnął. Następnie wypoleruj go delikatnie za pomocą bawełnianej szmatki lub tarczy polerskiej.

Sposób 2 - lakierowanie

Jeśli w blacie są ubytki, trzeba uzupełnić je odpowiednio dobraną masą szpachlową. Masa szpachlowa musi być dobrana w odpowiednim kolorze. Tak przygotowaną powierzchnię pomaluj lakierem. Najlepszy będzie lakier alkidowo – uretanowy, który zachowuje bardzo dużą odporność na ścieranie, a także działanie wilgoci i detergentów.

