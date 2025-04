Czasem z pozoru proste działania matematyczne nastręczają trudności, a podczas zakupów w sklepie budowlanym można stracić głowę. Miej pod ręką naszą ściągawkę, jak obliczyć metry kwadratowe metry kwadratowe pokoju do malowania, czy w celu obliczenia, ile płytek na podłogę musisz kupić.

Reklama

Spis treści:

Metr kwadratowy to podstawowa jednostka miary, bez której nie kupisz odpowiedniej ilości farby do pomalowania ścian, nie postawisz domu czy nie położysz płytek. Kupując materiały budowlane, należy pamiętać też o tym, żeby kupić je z 10%-15% zapasem, nawet jeśli wyliczenia są bezbłędne. Ponadto np. w przypadku liczenia powierzchni dachu, blachodachówka ma określoną efektywność krycia: np. na 1m2 dachu może przypadać więcej materiału, niż nam się wydaje, bo elementy są układane na zakładkę.

Żaden dom, dach, ściany czy podłoga nie są idealną, prostą bryłą czy figurą, które policzysz wg gotowego wzoru na liczenie metrów kwadratowych. Obliczanie metrów kwadratowych może nastręczać trudności, jeśli masz do czynienia ze skosami, krzywiznami, spadkami czy chociażby oknami w ścianie. Nie mniej wątpliwości pozostawia liczenie m2 tynków, styropianu czy blachodachówki. Jak liczyć metry kwadratowe kłopotliwego obszaru?

Jak obliczyć powierzchnię pokoju z oknami, balkonem czy skosami? W teorii zasada jest prosta: Wystarczy pomnożyć szerokość przez długość, aby otrzymać wymiary w metrach kwadratowych.

Jak obliczyć powierzchnię ścian, które mają równe kąty i brak skosów? Przygotuj pomieszczenie do pomiarów, miej pod ręką poziomicę i metrówkę - nawet z pozoru proste nanoszenie wymiarów może przysporzyć trudności, jeśli nie masz odpowiedniego sprzętu.

W przypadku liczenia metrów kwadratowych pokoju o nieregularnym kształcie, należy podzielić obszar na najprostsze figury geometryczne, by posiłkować się podstawowymi wzorami na liczenie metrów kwadratowych, najlepiej sprowadzić je do pól prostokąta i trójkąta, ew. trapezu.

Oblicz m2 przy pomocy wzorów na pola figur, dla przypomnienia:



pole kwadratu: a x a (a 2)

pole prostokąta: a x b

pole trójkąta: a x h

pole trapezu: 1/2 (a+b) x h

Jak obliczyć metry kwadratowe pokoju do malowania? Podziel je na te figury, oblicz ich pola i zsumuj. Tak samo wygląda obliczanie innych powierzchni płaskich, np. podłogi. Bez problemu tą metodą odpowiesz sobie na pytanie, jak obliczyć metry kwadratowe ściany - nie potrzebujesz programu. Pamiętaj o odjęciu wymiaru w m2 okna i drzwi, a dodaniu ich miejsc osadzenia skosów do wyniku.

fot. Jak liczyć metry kwadratowe/Adobe Stock, Monkey Business

Jak liczyć m2 dachu, który nie jest ścianą w domu, a dużej wielkości bryłą przestrzenną? Obliczanie powierzchni dachu najlepiej zostawić fachowcom oraz osobom projektującym budynek, by te wartości były jasne i czytelne. Nie licz powierzchni dachu kopertowego na własną rękę w celu samodzielnego zakupu materiałów, poradź się też ekipy budowlanej w tej kwestii, jeśli nie masz doświadczenia w dachu kopertowych, obliczeniach czy budowie samej w sobie.

Nie bój się prosić o pomoc. Każde załamanie, skos, należy pojedynczo i skrupulatnie zmierzyć. Szukasz wzoru jak obliczyć powierzchnię dachu kopertowego, by przewidzieć ew. koszty? Skorzystaj z kalkulatora powierzchni, który uwzględnia wymiary: nachylenia połaci, wykusz, długości, szerokości.

Musisz wiedzieć, że liczenie powierzchni tynków wewnętrznych może odbywać się różnymi metodami, które uzgadniasz z ekipą budowlaną. Mogą policzyć powierzchnie ścian i odjąć jedynie drzwi i duże otwory, a zostawić okna (przy tynkowaniu jest sporo pracy przy framugach i futrynach, więc wielu podwykonawców je wlicza). Kwestia skosów i nierówności przy liczeniu tynków wewnętrznych (zazwyczaj cena za metr kwadratowy jest wliczona z usługą) jest uzgadniania indywidualnie, w każdym razie nie przywiązuj się do sztywnych wyliczeń własnych - potraktuj je jako wynik wyjściowy do negocjacji.

Obliczanie metrów kwadratowych podłogi przebiega tak samo, jak liczenie metrów kwadratowych ścian, a nawet prościej, bo najczęściej podłogi są prostokątne. Postępuj jak w przypadku liczenia m2 pokoju, przelicz ile opakowań płytek potrzebujesz, pamiętaj o 10-15% nadwyżki. Kalkulator płytek m2 nie jest konieczny.

fot. Jak obliczyć m2/Adobe Stock, juliars

Powierzchnię kwadratową domu liczy się po pomnożeniu długości i szerokości liczonych po powierzchni podłogi wszystkich mieszkalnych kondygnacji, naziemnych i podziemnych. W przypadku liczenia metrów kwadratowych mieszkania, wyłącza się powierzchnie wspólne, klatki schodowe, balkon, taras. Warto obliczyć metry kwadratowe domu z uwzględnieniem skosów uwzględnić oraz powierzchnię użytkową domu bez skosów (też mierzona po wewnętrznej długości ścian). Różnica między tymi wynikami może być niemała.

Jak obliczyć metry kwadratowe domu do ocieplenia

Zastanawiasz się ile styropianu do ocieplenia budynku potrzebujesz i nie wiesz jak to policzyć? Obliczanie m2 warto wykonać z ekipą budowlaną, żeby mieć do niej pełne zaufanie. Jeśli chodzi o obliczanie powierzchni ścian zewnętrznych, podobnie jak w przypadku obliczania m2 tynków ścian, elewacji, tu warto uzgodnić prace z budowlańcem, czyli ustalić np. obmiar obróbki.

Powierzchnia domu wg projektu architektonicznego może być kilkadziesiąt metrów kwadratowych mniejsza, od pomiaru tynkarza. Zazwyczaj odlicza się duże otwory w ścianie albo połowę ich pomiaru. Oblicz metry kwadratowe samodzielnie „po zewnętrznej” lub posiłkując się projektem, jeśli chcesz nad wszystkim trzymać pieczę.

Reklama

Czytaj także: Wiecha na budowie i inne budowlane przesądyJak zaprojektować kuchnięJakie panele wybrać