Łazienka powinna kojarzyć się z małym salonem SPA, który przynosi rozkosz zarówno dla ciała, jak i duszy. Przyjemny aromat w łazience świadczy o tym, że jest w niej czysto. Różne czynniki wpływają jednak na to, że nie zawsze w łazience pachnie świeżo i przyjemnie... Na szczęście istnieje kilka prostych, ale skutecznych sposobów na to, by było pachnąco! Zobacz, jak mieć świeży zapach w tym pomieszczeniu!

Spis treści:

Do łazienki świetnie sprawdzą się specjalne odświeżacze na baterie, które kosztują zazwyczaj nie więcej, niż 20 zł. Na ogół można je tak zaprogramować, aby uruchamiały się z określoną częstotliwością - np. co pół godziny.

Niektóre z nich reagują także na ruch, co sprawia, że zapach jest uwalniany tylko wtedy, gdy ktoś wchodzi do łazienki, co jest oszczędnym rozwiązaniem. Dodatkowo wiele z tych urządzeń oferuje wymienne wkłady z różnorodnymi zapachami, które można dostosować do swojego gustu.

Alternatywą dla odświeżaczy na baterie są te podłączane do prądu. Działają one na podobnej zasadzie - uwalniają zapach co jakiś czas.

fot. Jak mieć zawsze pachnącą łazienkę/Adobe Stock, puhimec

Zapachowe kadzidełka mają niezwykle intensywny aromat, dlatego nie znajdują zastosowania w małych pomieszczeniach bez okien, jednak jeśli możesz zapewnić przewiew, lekkie kwiatowe kadzidło będzie idealnym rozwiązaniem.

Aby kadzidełka były jeszcze bardziej skuteczne i miały większy sens w łazience, wybieraj te o zapachach znanych ze swoich odświeżających właściwości, takich jak eukaliptus, lawenda czy cytryna.

Płyn do tkanin ma bardzo intensywny zapach. Nasącz nim kawałek tkaniny (najlepiej bawełnianej), umieść na spodeczku lub w innym naczyniu. Gdy materiał wyschnie, ponownie zwilż go płynem. Ta metoda świetnie sprawdzi się zwłaszcza w małej łazience. Alternatywnie, możesz również nasączyć kulki bawełniane lub waciki kosmetyczne i umieścić je w ukrytych miejscach, takich jak za muszlą klozetową lub w szafkach, aby delikatny zapach rozprzestrzenił się po całym pomieszczeniu.

Zamiast płynu świetnie sprawdzą się także popularne parę lat temu perełki do prania lub płukania. Wsyp je do niewielkiego naczynia lub na podstawkę pod świeczkę i wymieniaj co kilka dni.

Jeśli chcesz dodać swojej łazience wyjątkowego i osobistego charakteru, spróbuj stworzyć własny, naturalny odświeżacz powietrza. Poza tradycyjnymi mieszankami kwiatów i przypraw, możesz eksperymentować z różnymi składnikami, takimi jak skórki cytrusów, zioła (np. rozmaryn, mięta), a nawet kawa.

Włóż wybrane składniki do małych woreczków z organzy lub słoiczków, które będą nie tylko źródłem pięknego zapachu, ale także stylową dekoracją. Taki odświeżacz możesz łatwo dostosować do swoich preferencji, tworząc unikalne kompozycje zapachowe, które będą idealnie pasować do twojego wnętrza.

Wykorzystaj np. ten szybki przepis na domowy zapach do łazienki:

1 l ususzonych płatków kwiatów,

1 łyżeczkę mielonych przypraw (goździków, cynamonu),

2,5 dag żywicy benzoesowej (można ją kupić w sklepach chemicznych),

10-12 kropli dowolnego olejku (np. cytrynowego),

łyżki stołowej całych przypraw (goździków, kory cynamonu).

Warstwy suszonych kwiatów przekładaj żywicą. Posyp przyprawami i skrop olejkiem. Mieszaj od czasu do czasu, aby ożywić i wydobyć pełnię zapachu. Taki domowy odświeżacz nie tylko pięknie pachnie, ale również wygląda dekoracyjnie, co sprawia, że idealnie nadaje się do postawienia na półce lub parapecie.

fot. Domowy zapach do łazienki/Adobe Stock, dimetradim

Na pewno pamiętasz odświeżacze w sprayu, które pachniały sosną, morską bryzą, konwalią lub cytryną. Ich rozpylenie często wiązało się z bardzo duszącym zapachem, na szczęście dzisiaj masz dużo szerszą ofertę. W sklepach typu Pepco, Action czy Rossmann znajdziesz mnóstwo ciekawych mgiełek do pomieszczeń, które są bardzo lekkie i przyjemnie pachną przez długi czas.

Do łazienki sprawdzą się zapachy kwiatowe, cytrusowe oraz tzw. wodne. Miej buteleczkę z atomizerem zawsze pod ręką, aby łazienka przez cały dzień pachniała niesamowicie.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 01.12.2018.

