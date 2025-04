Problemy ze snem dotykają obecnie coraz większej części społeczeństwa. Nasze tempo życia się zwiększa, mamy coraz więcej stresów, co nie pozostaje bez znaczenia jeśli chodzi o jakość odpoczynku. Jeśli zdarza ci się, że nie możesz zasnąć, albo w ciągu nocy kilkukrotnie się budzisz, z pewnością wiesz o czym mowa!

Czasem potrzebne są tylko niewielkie zmiany, aby zwalczyć problem bezsenności. Nie chodzi tu wcale o modyfikację umeblowania lub kupowanie środków nasennych! Zanim podejmiesz poważne kroki, wypróbuj nasze metody - mogą zdziałać cuda!

1. Porządnie wypierz całą pościel

Wierzymy w to, że i tak to robisz... Ale warto podkreślić po raz kolejny, jak ważne dla dobrego snu jest dbanie o czystość pościeli. Wiele z nas nie zdaje sobie sprawy, jak negatywny wpływ nie tylko na zdrowie, ale również na wypoczynek, mają niewidoczne gołym okiem roztocza. Wysprzątana sypialnia to podstawa!

2. Zadbaj o ciepłe światło

Światło w sypialni powinno być ciepłe. Choćby dlatego, że "bielsze" oświetlenie jest podobne do naturalnego, dziennego światła i daje sygnał organizmowi, że powinien pozostawać gotowy do działania!

3. Wyeliminuj światło urządzeń elektronicznych

Niebieskawe światło emitowane przez ekrany i monitory NAPRAWDĘ zaburza naturalny rytm snu. Dlatego jeśli masz problemy z zaśnięciem, nie oglądaj w łóżku telewizji, nie korzystaj z komputera ani telefonu. Jeśli koniecznie musisz sprawdzić coś na smartfonie, postaraj się aby jego ekran był maksymalnie wyciemniony.

4. Zadbaj o ładny zapach

Przed spaniem malujesz paznokcie lub smażysz? Zadbaj o to, aby zapachy nie dotarły do twojej sypialni. Chociaż pozornie nie przeszkadza ci np. specyficzna woń lakieru, tak naprawdę może ona "denerwować" twój organizm.

5. Usuń budzik z pola widzenia

Oczywiście, najwygodniej jest posiadać budzik w zasięgu ręki, aby od razu móc go wyłączyć. Postaraj się jednak, aby ten gadżet nie stał idealnie na wysokości twoich oczu. Zegarek wysyła twojej podświadomości sygnał: "Uwaga! Jeszcze tylko 6 godzin snu!".

6. Zawsze ściel łóżko

Może to zabrzmieć nieprawdopodobnie, ale... Jeśli codziennie rano pościelisz łóżko, wieczorem na pewno zaśniesz o wiele szybciej. Ta prawidłowość została dowiedziona szeregiem badań - nie wiemy dokładnie jak to działa, ale całkowicie w to wierzymy!

Dlaczego warto ścielić łóżko?

7. Zadbaj o optymalną temperaturę

Jeśli w twojej sypialni jest bardzo zimno (lub odwrotnie - niesamowicie gorąco), nie ma nic dziwnego w tym, że masz problemy ze snem. Wypróbuj różne patenty - dokładnie przewietrz pokój przed zaśnięciem, żeby przekonać się, czy będziesz lepiej spać. Jeśli to nie pomaga, może z kolei jesteś typem zmarzlucha, który pokocha... termofor w nogach łóżka?