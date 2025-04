Kupując mleko zwracaj uwagę na datę przydatności do spożycia, gdyż picie przeterminowanego mleka może skończyć się zatruciem.

W sklepie możesz kupić następujące rodzaje mleka:

Mleko pasteryzowane

Mleko takie jest podgrzewane i dzięki wysokiej temperaturze przedłużona jest trwałość mleka oraz zwalczane są szkodliwe drobnoustroje. Mleko pasteryzowane należy przechowywać w lodówce.

Mleko UHT

Jest to rodzaj mleka o przedłużonej trwałości. Przed otwarciem może być ono przechowywane w szczelnym zamknięciu nawet pół roku. Po otwarciu należy trzymać je w lodówce.

Mleko skondensowane

Jest to produkt, który powstaje przez odparowywanie. Mleko skondensowane może być z cukrem lub bez.

Mleko w proszku

Jest to odwodnione mleko, bez cukru. Należy je przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym, ciemnym miejscu.

Śmietana

Śmietana jest często kupowanym produktem z nabiału. Możesz dodać ją do zup, sosów, sałatek czy innych potraw. Istnieją w sprzedaży różne rodzaje śmietany, które różnią się od siebie przede wszystkim zawartością tłuszczu.

Śmietana zwykła zawiera od 12- 18% tłuszczu. Możesz stosować ją do zup, sosów. Nie nadaje się do ubijania.

Śmietana kremowa ma 30% tłuszczu. Nadaje się do ubijania- stosuje się ją do tortów, deserów.

Śmietana tortowa ma 36% tłuszczu. Nadaje się do ubijania. Jest idealna do nadziewania tortów i dekorowania deserów.

Zarówno śmietanę kremową, jak i tortową możesz zamrozić.

Ser

Sery są doskonałym źródłem białka, dlatego często je kupuj. Optymalna temperatura przechowywania sera to 8-15oC. Pamiętaj, iż ser musi być przechowywany w odpowiednich warunkach, gdy jest za sucho to pęka, natomiast gdy jest za wilgotno to pokrywa się pleśnią.

Kawałek sera najlepiej owiń pergaminem i włóż do lodówki - nie wkładaj sera do torebki foliowej, gdyż nie będzie mógł oddychać i zapleśnieje.