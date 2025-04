Listopad. Do Gwiazdki zostało nam jeszcze trochę czasu, ale już teraz warto pomyśleć o świątecznych zakupach, prezentach pod choinkę i akcesoriach niezbędnych do tego, aby ten czas spędzić miło i przyjemnie. W tym wypadku dobrze jest być zapobiegliwym i zacząć przygotowania już teraz, żeby nie popaść w świąteczną gorączkę, która może mieć smutny przebieg i jeszcze smutniejszy finał zakończony pustkami w portfelu.

Prezenty pod choinkę

Prezenty pod choinkę – dla dzieci, mężów, żon, przyjaciół, dziadków – to chyba kluczowy punkt świątecznego szału, który nie omija nawet tych trzeźwo myślących i oszczędnych. Szukanie najlepiej zacząć od zaraz. To pozwoli nam w spokoju wybrać odpowiedni upominek dla danej osoby oraz zorientować się w jej ewentualnych potrzebach.

Jednak samo kupowanie, jak się okazuje, stanowi większy problem. Wiele sklepów już teraz zaczęło świąteczne promocje i wyprzedaże, kierując je do ludzi, którzy nie chcą zostawiać wszystkiego na „ostatnią chwilę”. Listopadowe promocje są bardzo atrakcyjne, jednak klienci nie mają pewności, czy pożądany przez nich towar nie będzie jeszcze tańszy w grudniu.

Warto jednak pamiętać, że tuż przed świętami wiele reklamowanych produktów może zniknąć ze sklepowych półek z powodu braku asortymentu. Z drugiej jednak strony to właśnie w grudniu rozpoczyna się szczególnie intensywna kampania promująca zakup świątecznych prezentów. Coraz to nowsze spoty reklamowe informują nas, zdezorientowanych klientów, o coraz to nowszych produktach (głównie zabawkach) wchodzących na rynek. I co zrobić w sytuacji, kiedy prezent zakupiony w listopadzie nie będzie odpowiadał naszemu dziecku? Kupić nowy czy pozostać przy starym? Żeby ustrzec się przed takimi "niespodziankami" swoją decyzję zakupu tego, a nie innego towaru należy gruntowanie przemyśleć i dowiedzieć się o możliwości jej zwrotu lub wymiany.

Jeśli chcesz wiedzieć, o jakim prezencie pod choinkę marzy Twoje dziecko - wypróbuj stary sposób - list do Świętego Mikołaja.

Zakupy na świąteczny stół

Według badań Polacy wydają najwięcej pieniędzy na jedzenie (ok. 45% świątecznego budżetu ), bo jak wiadomo polski, tradycyjny, świąteczny stół musi być zastawiony. Dlatego też w swojej liście zakupów nie można pominąć produktów spożywczych.

Aby zaoszczędzić czas i pieniądze produkty o długim terminie ważności takie jak: owoce i warzywa w puszkach, napoje, czy dekoracje do ciast i deserów warto zakupić już teraz.

Pozwoli nam to rozsądniej rozłożyć świąteczne wydatki (przed samymi świętami wydamy mniej pieniędzy) , a co najważniejsze – zyskać na czasie. Faktem jest, że nie unikniemy przedświątecznej wyprawy do supermarketu, ale będzie ona zdecydowanie szybsza, sprawniejsza i tańsza!

Przedświąteczne zakupy przez Internet – czemu nie?

To jest chyba najlepsze wyjście dla tych, którzy nie chcą uczestniczyć w czasochłonnych wycieczkach po centrach handlowych, podczas których muszą przeciskać się przez tłumy ludzi i odwiedzać setki butików. Porównywarki cen dostępne w sieci pozwolą nam na wybór najtańszego i najlepszego jakościowo produktu. Jednak aby i tu się nie rozczarować należy skorzystać z tych, które cieszą się najlepszą opinią i największym zaufaniem kupujących.

Przed dokonaniem ostatecznego wyboru dobrze jest dokładnie przeczytać opis przedmiotu oraz zapoznać się z opiniami użytkowników, którzy już ten przedmiot zakupili.

Zakupy internetowe pozwalają oszczędzić nam czas i pieniądze, ale też pozbawiają nas odrobiny świątecznej magii, którą przecież tak intensywnie czuć w każdym sklepie i na każdej ulicy ozdobionej neonami.

Wszystko ma więc swoje plusy i minusy. A to, który sposób kupowania wybierzemy – ten szybszy przez Internet, czy zdecydowanie bardziej czasochłonny, ale mający w sobie wiele uroku – w sklepach, zależy tylko od nas.