Zanim kupisz storczyk, przede wszystkim zastanów się, jaką temperaturę będziesz mogła mu zapewnić – to połowa hodowlanego sukcesu.

Reklama

Pod względem wymagań cieplnych storczyki dzielimy na te, które lubią wysoką temperaturę (najbardziej odpowiada im gorąca szklarnia), te, które dobrze rosną w temperaturze umiarkowanej, oraz lubiące chłód.

Do uprawy amatorskiej w naszych warunkach najbardziej nadają się rośliny ze strefy umiarkowanej.

Jakich warunków potrzebują storczyki?

Latem storczyki można wynosić do ogrodu lub na balkon. Naturalna różnica temperatury pomiędzy dniem a nocą sprzyja tworzeniu się kwiatów. Przed zakupem sprawdź, czy liście rośliny są zdrowe i błyszczące, nie pokryte plamami, pseudobulwy nie uszkodzone, a korzenie powietrzne nie połamane.

Jeśli kupujesz kwiat zimą, musisz starannie i szczelnie opakować roślinę, by ochronić ją przed zimnem. Po przyniesieniu do domu nie odwijaj jej natychmiast, lecz odczekaj 2–3 godz., aż temperatura otoczenia i rośliny wyrówna się.

Nasz ranking top 7 kwiatów doniczkowych - są piękne!

Gatunki storczyków - który będzie idealny dla ciebie?

Wśród przedstawicieli storczyków można wyróżnić kilka gatunków. Nieco różnią się one od siebie. Czym? Poznaj je!

Sabotek



Ma bardzo trwałe kwiaty, utrzymujące się na roślinie ponad 2 miesiące. Lubi wysoką wilgotność otoczenia i rozproszone światło. Najbardziej sprzyja mu temperatura 18–24 stopnie, nocą powinien mieć odrobinę chłodniej. Najlepiej podlewać go wodą oligoceńską (nie znosi wapnia, fluoru i chloru). Cena ok. 35 zł.

Falenopsis



Po polsku zwany ćmówką. Polecany początkującym hodowcom, bo nie stwarza większych problemów. Lubi jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione miejsce. Trzeba pilnować, żeby woda nie zalegała na podstawce. Podlewamy go, gdy ziemia przeschnie. Cena od 25 zł.

Motylnik



Lubi miejsce jasne, ale nie silne słońce. Pełne nasłonecznienie znosi tylko zimą. Najlepiej umieścić go w wiszącej doniczce. W okresie wzrostu i kwitnienia podłoże powinno być stale wilgotne, zaś zimą podlewamy go tylko tyle, by nie zwiędły mu bulwy lub liście. Cena od ok. 35 zł.

Twoja roślinka zwiędła? Nie wyrzucaj jej! Zobacz, jak ją uratować!

Co warto wiedzieć o pielęgnacji storczyków?



Sztuka uprawy storczyków polega na dobrym dopasowaniu wszystkich czynników niezbędnych do życia tych roślin. Są nimi:

temperatura

wilgotność

nawożenie

oświetlenie.

Storczyki uprawiane w niewłaściwej temperaturze słabo rosną, przestają kwitnąć. Zwłaszcza temperatura w nocy znacząco wpływa na kondycję roślin. Zawsze powinna więc być ona niższa niż w dzień przynajmniej o 3 stopnie.

Większość storczyków wymaga wysokiej wilgotności. Gdy powietrze jest zbyt suche, trzeba rozpryskiwać wokół nich wodę, używając zwykłego spryskiwacza, tak by powstała wodna mgiełka.

Rośliny podlewamy dopiero wtedy, gdy podłoże wyraźnie przeschnie. Wodę lepiej wlewać od góry. Ważne, by podłoże nie utrzymywało zbyt długo wilgoci, woda nie powinna też pozostawać na podstawce, bo przyczynia się to do gnicia korzeni.

Storczyki nie wymagają wielu składników odżywczych, niemniej jednak, aby dorodnie rozwijały się i kwitły, trzeba je trochę dokarmiać. W sklepach są gotowe nawozy.

Roślina sama da znać, czy odpowiadają jej stworzone przez nas warunki. Gdy ma za dużo światła, przestaje rosnąć, liście żółkną i opadają. Gdy za mało – nie tworzy nowych pędów.

Czy wiesz, że...

Storczyki podbijają świat. Świadczy o tym liczba sprzedawanych egzemplarzy na holenderskich giełdach. Sięga ona ponad 120 tysięcy doniczek tygodniowo!

Świadczy o tym liczba sprzedawanych egzemplarzy na holenderskich giełdach. Sięga ona ponad 120 tysięcy doniczek tygodniowo! Mieszkańcy Nowej Zelandii wierzą, że storczyki są darem niebios . Bogowie mieli sadzić je w swych gwiezdnych ogrodach. Schodząc od czasu do czasu na ziemię, rozsypywali je na drzewa, obwieszczając swoje przybycie.

. Bogowie mieli sadzić je w swych gwiezdnych ogrodach. Schodząc od czasu do czasu na ziemię, rozsypywali je na drzewa, obwieszczając swoje przybycie. Jednym z pierwszych storczyków, przywiezionym do Europy przez Hiszpanów, była wanilia. Miało to miejsce w 1510 roku. Poszukiwano jej i bardzo ceniono jako dodatek smakowo-zapachowy. Po niej przyszła moda na storczyki ozdobne.

Reklama

Zobacz więcej na temat pielęgnacji roślin!

Ten nawóz do roślin jest tani i skuteczny - a do tego masz go w lodówce!

Jak wybrać idealne kwiaty na balkon? Podpowiadamy!

Świeża rukola zawsze na wyciągnięcie ręki - uprawiaj ją na balkonie!