Dalie zwane również georginiami należą do rodziny astrowatych i pochodzą z Meksyku oraz Gwatemali. Do Europy sprowadzono je w II poł. XVIII wieku, by zastąpiły bulwy ziemniaka. We Francji rośliny rozmnażała w swoich ogrodach Józefina - małżonka Napoleona. W XIX w. przywieziono je do Londynu, gdzie po raz pierwszy pojawiała się nowa nazwa georginia.

Wówczas dalie zaczęły robić oszałamiającą karierę, powstały liczne towarzystwa miłośników tych kwiatów i wyhodowano wiele nowych odmian. Dziś uprawia się ich tysiące. Różnią się wysokością (od 20-150 cm), kolorem, liczbą i kształtem płatków. Najważniejszymi kryteriami, jakie bierze się pod uwagę przy podziale dalii ogrodowych są: budowa koszyczków oraz wysokość. Jak hodować dalie?



Rodzaje dalii

O kwiatach pojedynczych. Zwykle mają 6-10 płatków. Okrągła tarcza środkowa jest całkowicie odsłonięta i ma tylko kwiaty rurkowate. O kwiatach półpełnych. Koszyczek okala podwójny lub potrójny rząd płatków języczkowych z widocznymi wewnątrz płatkami rurkowymi. Kryzowane. Ich kwiaty dodatkowo zdobi kryza z płatków. Koszyczki o średnicy 7-12 cm osiągają zwykle wysokość 80-120 cm. Anemonowe (zwane też powojnikowatymi). Mają dwa lub więcej rzędów płaskich płatków, które otaczają kwiaty rurkowate. Osiągają wysokość 80-100 cm. Karłowe, niskie o różnych koszyczkach. Można je hodować w doniczkach na balkonach i tarasach. Osiągają 30-40 cm. O kwiatach pełnych. Najbardziej okazałe i najchętniej uprawiane. Koszyczek w całości wypełniony jest płatkami ułożonymi dachówkowo. Nie mają wolnej tarczy środkowej. Do tej grupy należą:

dalie grzybieniowe: przypominają lilię wodną,

dekoracyjne: o koszyczkach osiągających nawet 30 cm średnicy,

kuliste: koszyczki kwiatostanowe o średnicy około 10 cm przypominają kule,

pomponowe: podobne do kulistych, tylko bardziej zaokrąglone i mniejsze, koszyczki nie przekraczają 5 cm,

kaktusowe: o średnicy 10-25 cm, mają pełne kwiaty o wąskich, zaostrzonych płatkach, osiągają wysokość 30 -130 cm,

jeleniorogie: są to przeważnie duże dalie kaktusowe lub półkaktusowe, których płatki są na czubku rozwidlone i ząbkowane,

półkaktusowe: węższe od dalii dekoracyjnych, ale szersze od kaktusowych, ich płatki w połowie zwinięte są do tyłu,

węższe od dalii dekoracyjnych, ale szersze od kaktusowych, ich płatki w połowie zwinięte są do tyłu, storczykowe: o gwiaździstych koszyczkach, długich języczkowatych płatkach, na końcach wygiętych.

Jak hodować dalie?

Dalie sadzimy na przełomie kwietnia i maja. Dołki nie powinny być zbyt głębokie (ok. 5-10 cm). Odmiany niskie sadzimy w odstępie ok. 40 cm, wysokie co 80 cm. Wymagają ciepłego, słonecznego lub lekko zacienionego stanowiska, osłoniętego od wiatru.

Poradzą sobie na każdej glebie, ale najlepiej służy im gleba przepuszczalna, lekko wilgotna, zasobna w składniki pokarmowe.

Na glebie żyznej dalie nie wymagają zasilania. Na słabszej warto je kilkakrotnie posypać (od czerwca do połowy sierpnia) kompostem lub nawozem wieloskładnikowym. Trzeba uważać, aby nie przesadzić z azotem, którego nadmiar powoduje zbytni rozrost liści i słabsze kwitnienie.

Okres kwitnienia dalii trwa od lipca do pierwszych przymrozków. Duże rośliny wymagają podpórek, bo pędy są dość kruche i mogłyby się połamać pod ciężarem kwiatów oraz liści. Jeśli chcemy wyhodować wyjątkowo dorodne kwiaty powinniśmy pozostawić na gałązkach jedynie 3-4 najsilniejsze pąki, zaś pozostałe pędy obrywać tuż przy ziemi, gdy wyrosną na wysokość ok. 10 cm.

Najlepiej ścinać dalie wczesnym rankiem, gdy są całkowicie rozwinięte (pąki nie rozwiną się w wazonie). Łodygi tniemy pod kątem, by mogły chłonąć więcej wody.

gdy są całkowicie rozwinięte (pąki nie rozwiną się w wazonie). Łodygi tniemy pod kątem, by mogły chłonąć więcej wody. Gdy pierwsze silniejsze przymrozki zniszczą części nadziemne roślin należy ściąć łodygi, wyciągnąć ostrożnie korzenie i otrząsnąć z nich nieco ziemi. Najlepiej delikatnie wzruszyć ziemię widłami i podnieść całe karpy. Część ziemi powinna na nich pozostać, zapobiega to wysychaniu korzeni. Przenosimy je do chłodnego, suchego pomieszczenia. Układamy pędami w dół, by odpłynęła z nich reszta wody. Gdy nieco obeschną wkładamy do kosza lub skrzynki i przysypujemy torfem, piaskiem albo trocinami. Karpy można przechować też w ziemi. Trzeba wykopać w suchym miejscu w ogrodzie dół o głębokości ok. 60 cm. Na dnie ułożyć warstwę słomy o grubości 25 cm, a na niej umieścić karpy, okryć drugą warstwą słomy i przysypać ziemią. Na wierzchu uformować kopczyk.

