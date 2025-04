Ta zjawiskowa roślina o olbrzymich kwiatach (o średnicy do 15 cm) niejedno ma imię,

a trzy. Wszystkie te, które są w tytule. Co prawda amarylis jest najmniej poprawną nazwą, ale bardzo popularną. Botanicy najczęściej nazywają ją hipeastrum. Z kolei ludowa nazwa to zwartnica. A zatem wszystko jasne - zawsze chodzi o tę samą, piękną niczym lilia, roślinę doniczkową. Możesz ją kupić w kwiaciarni, jednak wielką frajdę sprawia posadzenie cebuli i obserwowanie, jak pojawiają się pędy, pąki i kwiaty. Cebule oferuje wiele sklepów ze stoiskami ogrodniczymi (10–20 zł).



Jak hodować amarylis: krok po kroku

Do wyboru masz wiele odmian. Najbardziej popularne są kwitnące na czerwono, różowo, biało i łososiowo, ale są też w paski i cętki.

Przygotuj doniczkę, której średnica (na górze) jest większa od średnicy cebuli o 5–6 cm. Cebule są duże, miewają nawet ponad 20 cm.

Wsyp do pojemnika garść keramzytu, potem garść ziemi uniwersalnej.

Włóż cebulkę i obsyp ziemią lub mieszanką ziemi z garścią torfu tak, aby ok. połowa cebuli lub przynajmniej 1/3 wystawała ponad ziemię.

Uciśnij i podlej. Ustaw w widnym miejscu.Podlewaj cebulę, aby podłoże było stale lekko wilgotne, ale niezbyt mokre.



Jak hodować amarylis: kwitnienie

Po ok. 3 tygodniach od posadzenia pojawi się białawy pąk. Z dnia na dzień grubieje i zaczyna się wznosić na grubej łodydze do wys. ok. 60 cm. Wygląda niczym królewska buława. Wreszcie ukazują się ogromne kwiaty. Cieszą oczy 3-4 tygodnie, a gdy bulwa wypuści kolejny pęd, spektakl się przedłuża. Od chwili pojawienia się pąka, zacznij podlewać zwartnicę nieco częściej i obficiej. Raz w tygodniu warto dodać do wody nawóz do roślin kwitnących, zgodnie z instrukcją producenta.

Jak hodować amarylis: gdy przekwitnie

Zaschnięte kwiaty oberwij, pozostawiając zielony pęd. Podlewaj zwartnicę i zasilaj nawozem do sierpnia, aby cebula urosła. Potem pozostaw bez podlewania.

W listopadzie przesadź do nowej ziemi.

