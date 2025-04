Pieprz na szczury to świetny sposób na bezpieczne i humanitarne pozbycie się gryzoni z domu, ogrodu czy budynków gospodarczych, takich jak letnia kuchnia czy szopa. Ten kuchenny składnik jest bardzo tani i możesz stosować go nawet przez dłuższy czas. Nie zaszkodzi ani szczurom, ani zwierzętom domowym czy dzieciom. Skutecznie za to odstraszy szkodniki.

Spis treści:

Szczury to szkodniki, które mogą przenosić groźne choroby, takie jak dżuma, salmonelloza czy dur brzuszny. Warto więc zadbać o to, aby jak najszybciej pozbyć się gryzoni z domu czy pomieszczeń gospodarczych. Jeśli jednak chcesz to zrobić w humanitarny sposób, nie musisz sięgać po trutki.

Wystarczy odrobina czarnego pieprzu. Szczury nie lubią jego zapachu ani smaku i bardzo chętnie będą trzymać się od niego z daleka. Sama woń pieprzu jest nieprzyjemna i zbyt ostra, ale kiedy gryzoń dotknie drobinek lub ich spróbuje, natychmiast poczuje bardzo nieprzyjemne pieczenie, co da mu jasny komunikat, że ten składnik warto omijać szerokim łukiem.

fot. Domowe sposoby na szczury: pieprz/Adobe Stock, Milan

Wystarczy, że rozsypiesz pieprz w miejscach, w których widujesz szczury. Ponieważ przyprawa szybko wietrzeje, wymieniaj ją co kilka dni. Możesz dodatkowo umieścić pieprz w płaskim pojemniczku, aby mimo wszystko nie roznosić go po całym pomieszczeniu.

Pieprz możesz umieścić także na ogrodzie oraz w przestrzeniach dookoła domu. Szczury często przychodzą do domów, aby chronić się przed zimnem. Jeśli chcesz pozbyć się szczurów w inny, ale nadal humanitarny sposób, możesz kupić specjalną pułapkę, która nie krzywdzi szczura, a jedynie zamyka go w "klatce", dzięki czemu możesz bezpiecznie wynieść go na zewnątrz.

Pieprz może być drażniący nie tylko dla szczurów, ale także zwierząt domowych. Dbaj więc o to, aby pupile nie przebywały zbyt często w miejscach, w których rozsypana jest przyprawa. Co ciekawe, obecność zwierząt w domu również może zadziałać jako naturalny odstraszacz. Sam zapach pupila może sprawić, że szczur nie będzie zainteresowany szukaniem schronienia w twoim domu.

fot. Jak stosować pieprz na szczury/Adobe Stock, Agave Studio

