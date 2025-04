Jak dobrać baterię do zlewozmywaka?

Kupienie i dobór baterii do zlewozmywaka w kuchni wydaje się banalny... Jednak potem okazuje się, że pojawiają się problemy związane z użytkowaniem zlewu na co dzień. O czym należy pamiętać i jak odpowiednio dobrać baterię do zlewozmywaka w kuchni?



Dobór baterii do zlewozmywaka nie powinien być kwestią przypadku. Czasem głębokość komór zlewu determinuje wysokość i kształt baterii, podobnie jak materiał, z którego zlew jest wykonany. Wiadomo, że do zlewu stalowego zupełnie nie będzie pasować bateria granitowa, za to chromowana do zlewozmywaka z granitu – owszem.

Zanim zdecydujemy się na zakup zlewozmywaka warto zapytać sprzedawcę o parametry zlewu, takie jak wielkość ogólna czy głębokość komory. Od wielkości i głębokości uzależniona będzie bowiem wielkość baterii (wysokość i masywność).

Istotne są także dobór odpowiedniego materiału wykończenia baterii i kształtu:

Typy baterii

Na rynku polskim obecnych jest kilka typów baterii, które uważane są za najbardziej powszechne.

– Do dyspozycji mamy standardowe baterie ścienne i stojące, czyli montowane na zlewie. Te z kolei mogą być bardzo różne – tłumaczy Tomasz Kowalczyk, ekspert ds. armatury marki Laveo. Najbardziej tradycyjne są baterie z prostymi wylewkami, które nachylają się nad zlewem pod kątem 45 stopni i dlatego uważane są za baterie dość niskie. Pozostałe baterie stojące mają kształt liter „F”, „L” lub „U”. Każda z nich będzie pasować do innej głębokości zlewu.

Głębokość komory w parze z baterią

Niewiele osób przy wyborze baterii bierze pod uwagę głębokość komory zlewu. Potrafi to skutkować na przykład tym, że w zlewie nie będzie można umyć wysokiego garnka, bo na przykład nie zmieści się pod wylewką baterii. Dlatego warto spytać sprzedawcę o głębokość komory zlewu.

– Jeśli jest płytka (czyli ma ok. 12-13 cm) warto do zlewu dobrać baterie uważane za najwyższe w swojej klasie, czyli z wylewką w kształcie „L” lub „F”. W przypadku, gdy nie montujemy baterii w zlewie, a na ścianie – tu podobny problem nie wystąpi – mówi ekspert Kuchinox. Do zlewów o głębokości komory powyżej 14 cm głębokości możemy dobrać baterię niższą wylewką, na przykład „U”, a w przypadku tych najgłębszych, około 18-20-centymetrowych – baterię standardową bez wysokiego korpusu.

Zlewozmywak i bateria z granitu

Zwykło się uważać, że do zlewozmywaka z granitu najlepiej pasują baterie granitowe. I jest to prawda! Wybór baterii granitowej do zlewu nie powinien być jednak dokonywany w ciemno, bowiem między odcieniami zlewu i baterii istnieją często zasadnicze różnice. Warto pamiętać, że wiele baterii granitowych produkowanych jest technika proszkową, czyli są malowane na wzór granitu, nie zaś wykonane z minerałów. Odcienie uzyskiwane w tej technice mogą być zatem inne, niż odcienie granitu. Warto więc poprosić sprzedawcę o rozpakowanie baterii i przymierzyć ją do zlewu, sprawdzając czy odcień się pokrywa, albo jest chociaż zbliżony.

Baterie srebrne - chromowane i inox

Przy bateriach w kolorze srebrnym – warto zwrócić uwagę na ich odcienie. Baterie srebrne mają zazwyczaj dwa rodzaje wykończenia – chromowane i tak zwany inox. Podczas, kiedy chrom jest wykończeniem błyszczącym, inox to matowe srebro. W zależności od rodzaju koloru osprzętu zlewu (syfon, korek automatyczny) – taki odcień baterii powinniśmy zastosować.

Bezwzględnie nie należy jednak stosować baterii w odcieniach złota czy patyny do zlewów stalowych, albo granitowych ze srebrnym osprzętem.

