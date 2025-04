Zimowity są podobne do dużych krokusów. Bezlistne kielichy w kolorze fioletowym, różowym lub białym wyrastają wprost z ziemi. Sprawdź, jak o nie dbać.

Miejsce dla zimowitów

Powinno być słoneczne lub półcieniste, dobrze czują się w pobliżu krzewów ozdobnych lub pod drzewami. Duże, wydłużone bulwy, okryte brązową łuską sadzi się na wiosnę, dość głęboko (nawet do 20 cm), w odległości ok. 30 cm.

Na wiosnę wydają liście, które pod koniec lata zasychają i wówczas zaczyna się spoczynek letni, podczas którego można bulwy wykopywać i przesadzać. W sierpniu trzeba ponownie umieścić je w ziemi, jeśli chcemy, by na jesieni zakwitły. Po jesiennym kwitnieniu rośliny zapadają w stan spoczynku. Cebule można pozostawić na rabacie nawet przez 3–4 lata. Potem warto je przerzedzić, bo się nadmiernie rozrastają.

Gleba dla zimowitów

Najlepiej rosną w lekkiej, dobrze przepuszczalnej, żyznej glebie o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym, która w porze kwitnienia roślin powinna być tylko umiarkowanie wilgotna. Zalegająca w podłożu woda powoduje bowiem gnicie bulw.

Gdzie sadzić zimowity?

Najpiękniej wyglądają w dużych kępach. Świetnie się prezentują na obrzeżu trawnika, na skalniaku lub w dużej donicy na tarasie. Warto pamiętać, że cała roślina, a głównie nasiona zawierają trującą kolchicynę.

Nie mylić z krokusami!

Do zimowitów podobne są krokusy kwitnące jesienią (np. Crocus speciosus, Crocus sativus, C. zonatus). Niebieskofioletowe kwiaty pojawiają się już we wrześniu. Łatwo je można odróżnić od zimowitów bo mają drobniejsze kwiaty z trzema pręcikami (u zimowitów naliczymy ich sześć). Bulwy jesiennych krokusów sadzi się podobnie, jak zimowity w sierpniu na głębokość 3-4 cm (a tylko największe – głębiej).

Na wiosnę, gdy wypuszczą liście, trzeba je starannie pielęgnować, a zwłaszcza odchwaszczać, by chwasty nie zagłuszyły liści, bo to od nich zależy przyrost bulw. Dobrze jest też zasilić je mieszanką wieloskładnikową.

Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki" i "Poradnika domowego"

