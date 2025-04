1. Ziemia.

Wrzosy wymagają kwaśnego podłoża (pH 4), takiego, jak w lesie. Nie znoszą natomiast obecności wapnia w glebie ani w wodzie używanej do podlewania. Rzadko gleba w ogrodzie spełnia te warunki dlatego przed sadzeniem wrzosu trzeba do niej dodać sporo kwaśnego torfu. Podłoże powinno być piaszczyste, przepuszczalne, ale nie za suche, a powierzchnię między krzewami warto zawsze wyścielić wilgotnym torfem. Co do żyzności gleby roślina nie ma specjalnych wymagań.

2. Miejsce.

Krzewy najlepiej rosną w miejscach nasłonecznionych. Podlewamy je rzadziej, ale obficie, częste zraszanie grozi atakiem szarej pleśni. Raz posadzone szybko się rozprzestrzenią, bo mają ekspansywne korzenie, a poza tym produkują dużo nasion, które się rozsiewają. Lepiej więc podczas sadzenia zachować większe odstępy.

3. Pielęgnowanie.

Aby wrzosy były dorodne i gęste trzeba je na zimę okrywać, a na wiosnę (w kwietniu) przycinać. Pędy ścinamy tuż pod zasuszonym kwiatostanem. Szybko odrastają i są jeszcze ładniejsze. Wiosną warto wrzosy zasilić nawozem długo działającym.

To ważne!

Nie wolno wykopywać wrzosów z lasu! Prawdopodobnie nie przyjmą się w ogrodzie, bo w ziemi ogrodowej nie ma grzybów mikorytycznych, które współdziałają z korzeniami tych krzewinki i pomagają prawidłowo się rozwijać. Lepiej posadzić rośliny wyhodowane w szkółkach ogrodniczych. Są one równie piękne i mają mnóstwo odmian (ok. 300). Można wybrać krzewinki niskie, płożące się lub wyższe o wzniesionych pędach i kwiatach pojedynczych, pełnych, pączkowych (czyli takich, które się nigdy nie rozwijają) w wielu kolorach, nie tylko fioletowych. Choć najpopularniejsze są krzewinki o kwiatach fioletowych, to bardzo ciekawie wyglądają odmiany kwitnące na biało, różowo, a nawet czerwono. Niezwykłe wrażenie robią rośliny o podwójnych kwiatach (odm. Radnor, Favorit, Peter Sparkes).

