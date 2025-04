Noże do krojenia

Użytkowanie i pielęgnacja noży

Przede wszystkim pamiętajmy o niepozostawianiu zaschniętych resztek jedzenia na powierzchniach noża, ponieważ po dłuższym okresie kwasy występujące w tych resztkach mogą doprowadzić do uszkodzenia stali. Po drugie żaden nóż kuchenny nie lubi wilgoci, dlatego należy dbać, aby po użyciu nóż został dobrze osuszony. Mimo iż większość noży nadaje się do mycia w zmywarce, zalecane jest mycie ręczne. Dzięki temu noże zachowają dłużej ostrość. Jeśli jednak decydujemy się na mycie w zmywarce, należy zwracać uwagę, aby noże nie stykały się z innymi przyborami, naczyniami lub sztućcami, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ostrza.

Ostrzenie noży

Zawodowi kucharze po każdym użyciu noża korzystają ze stalowej osełki, aby mieć zawsze pewność, że jest on ostry i gotowy do ponownego użycia. W zwykłych kuchniach domowych nie trzeba aż tak często ostrzyć noży. Wystarczy je ostrzyć w regularnych odstępach czasu lub wtedy, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Im ostrze noża jest twardsze, tym dłużej zachowuje ostrość.

Z drugiej strony nóż o twardszym ostrzu jest trudniejszy do naostrzenia i dlatego do tej czynności należy stosować ostrzałkę ze stali. Natomiast nóż o miękkim ostrzu można naostrzyć znacznie łatwiej, lecz szybciej traci on ostrość i wymaga częstszego ostrzenia. Bez względu na stosowaną metodę ostrzenia nóż należy po naostrzeniu spłukać gorącą wodą i osuszyć.

Przechowywanie noży

Na żywotność ostrza wpływa także sposób, w jaki noże są przechowywane. Podczas przechowywania w szufladzie ostrza noży przeważnie tępią się na skutek zderzania z innymi przedmiotami. Jedną z praktycznych metod jest korzystanie z magnetycznej listwy, którą można przymocować do ściany, lub przechowywanie noży w drewnianym lub bambusowym bloku.

Sztućce ze stali nierdzewnej

Pomimo swej nazwy żadna stal nierdzewna nie jest całkowicie odporna na wpływ czynników zewnętrznych. Stąd nazwą „stal nierdzewna” określa się w istocie stal odporną na rdzę, której drobinki można łatwo usunąć za pomocą środka do czyszczenia stali.

Użytkowanie i pielęgnacja sztućców

Nowe sztućce przed pierwszym użyciem należy ręcznie umyć. Aby jak najdłużej zachować ich dobry wygląd, dobrze jest wypolerować je przynajmniej raz w roku przy użyciu odpowiedniego środka do czyszczenia stali.

Czyszczenie sztućców

Najlepszym sposobem na utrzymanie sztućców w czystości jest mycie ręczne.

Pomaga ono utrzymać ich powierzchnie w dobrym stanie przez wiele lat. Po umyciu sztućce należy niezwłocznie osuszyć. Jeśli wybierzemy zmywarkę, przed umieszczeniem sztućców należy je opłukać. We wszystkich typach zmywarek mogą pojawić się śladowe ilość rdzy zarówno z wnętrza samej zmywarki, jak i z mytych przedmiotów. Po umyciu sztućców w zmywarce zaleca się otwierać jej drzwiczki w celu wypuszczenia pary. Dobrze jest też wytrzeć noże suchą szmatką bezpośrednio po zakończeniu pracy zmywarki. Jeśli jednak na sztućcach pojawią się plamy od rdzy, można je usunąć za pomocą odpowiedniego środka do czyszczenia stali.

