Choć róże kojarzą się głównie z letnimi miesiącami, wiele odmian nie traci swej urody także jesienią. Radzimy, jak o nie dbać o tej porze roku.

Reklama

Jak dbać o róże jesienią?

1. Przycinanie

Usuwaj starannie przekwitłe kwiaty, kwiatostany oraz pędy porażone przez choroby. Nie ma już jednak potrzeby przycinania krzewów. Trzeba pozwolić im zdrewnieć, dzięki czemu lepiej przezimują. Jeśli ścinasz kwiaty do wazonu, pamiętaj, by o tej porze roku nie ścinać pędów wyrastających z szyjki korzeniowej. Są one niezbędne do tego, by krzewy były odporne na niskie temperatury i zdrowo rosły w następnym roku.

2. Podlewanie

Ogranicz je, a jeśli powietrze jest wilgotne możesz całkowicie go zaprzestać, po to, by nie przedłużać wegetacji. Trzeba natomiast podlewać młode, świeżo posadzone krzewy róż.

3. Przygotowanie miejsca pod sadzenie

Pod koniec września warto posadzić nowe odmiany róż albo przesadzić na nowe stanowiska te, które już rosną w ogrodzie. Krzewy róż kopanych z gruntu (z tzw. gołym korzeniem) można sadzić aż do mrozów. Jesienią rośliny dobrze się przyjmują. Wybierz im miejsce słoneczne, zaciszne, w którym nie tworzą się tzw. zastoiska mrozowe czyli zagłębienia terenu szczególnie narażone na działanie zimnego powietrza. Unikaj też rabat, na których rosły już uprzednio róże.

Na około 3-4 tygodnie przed sadzeniem przekop glebę, usuń chwasty i zasil nawozami organicznymi. Najlepszy, bo pełnowartościowy, jest dobrze przefermentowany obornik. Najlepiej stosować go w ilości 6-10 kg na 1 m kw. Obornik można częściowo zastąpić kompostem, który jest również dobrym nawozem naturalnym.

4. Sadzenie

Obejrzyj korzenie krzewów, usuń uszkodzone, a pozostałe skróć, by miały nie więcej niż 20 cm długości. Wykop dołek, powinien być dwukrotnie większy od średnicy bryły korzeniowej. Dobrze spulchnij dno. Możesz wsypać kilkucentymetrową warstwę kompostu. Umieść rośliny w dołku, rozłóż równomiernie korzenie, by nie były pozwijane. Zasypuj je ziemią jednocześnie poruszając lekko krzewem, by ziemia wypełniła przestrzenie między korzeniami. Wyrównaj powierzchnię ziemi wokół rośliny, udepcz ją lub mocno uklep i obficie podlej. Wokół pędów usyp kopczyk, który zabezpieczy roślinę przed mrozem.

Róże w wazonie

Świeżo ścięte kwiaty włóż do idealnie czystego wazonu. Róże są bardzo wrażliwe na działanie bakterii, które mogą być obecne w niedokładnie umytym wazonie. Lepiej, gdy będzie on za duży niż za mały. Cięte kwiaty szybciej więdną, gdy są ściśnięte w naczyniu. Do wody dodaj odżywkę do ciętych kwiatów. Bukiet będzie stał ok. tygodnia.

Reklama

Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki" i "Poradnika Domowego".